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https://ria.ru/20201012/myachi-1579373260.html
Археологи доказали, что первыми в Евразии начали играть в мяч в Китае
Возраст находки составляет около трех тысяч лет, и это самое раннее свидетельство игры в мяч на территории Евразии. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:34
2020-10-12T18:43
риа наука
археология
центральная азия
открытия - риа наука
китай
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Возраст находки составляет около трех тысяч лет, и это самое раннее свидетельство игры в мяч на территории <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352409X20303679" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.Игры с мячом популярны в мире с древних времен. Самые первые игровые шары, о которых известно в настоящее время, были сделаны в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египте</a> около 4500 лет назад из льна. Жители <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Америки</a> играли в каучуковый мяч уже 3700 лет назад, о чем свидетельствуют монументальные каменные площадки для игр и изображения игроков. До сих пор считалось, что кожаный мяч, прообраз современного футбольного или волейбольного, появился в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> около 2500 лет назад, а затем, на 300 лет позже — в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>. Но последнее открытие ученых из <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и Китая заставило пересмотреть эту точку зрения.Три кожаных мяча, найденных в захоронениях на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая, оказались старше древнегреческих. Шары диаметром от 7,4 до 9,2 сантиметров ученые датировали с помощью радиоуглеродного анализа возрастом от 2900 до 3200 лет. "Эти мячи примерно на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Патрика Вертманна (Patrick Wertmann) из Института востоковедения и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> Цюрихского университета. — К сожалению, связанной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно играли в эти шары".Исследователи предположили, что это было чем-то вроде игры в поло. Самые ранние иллюстрации из Греции показывают бегущих игроков с мячом, а изображения из Китая — всадников, использующих клюшки. Аналогичные изогнутые палки были найдены и в Янхае, но без очевидной связи с шарами. Причем датированы они более поздним периодом."Таким образом, кожаные мячи из Янхая не связаны с ранними формами хоккея на траве или поло, хотя два мяча найдены в могилах всадников", — говорит Вертманн.Косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры типа конного поло, служат изображения на стенах китайских гробниц, построенных в VIII веке нашей эры. На мяче, которым играют всадники с помощью клюшек, четко виден крест, такой же, как на мячах из могил в Янхае.Авторы считаю, что конные игры с мячом стали частью физических упражнений и военной подготовки в период расцвета в регионе эры верховой езды. В захоронениях вместе с мячами обнаружили элементы упряжи и рукояти кнутов, а также одни из древнейших в мире штанов — предмета одежды всадника.По мнению ученых, находка указывает на то, что спорт играл важную роль в обществе и был широко распространенным видом досуга, а также еще раз подтверждает, что несколько тысячелетий назад Китай был центром инноваций в Евразии.Работы стали частью исследовательского проекта Sino-Indo-Iranica rediviva, проводимого Институтом востоковедения и Азии при Цюрихском университете и Пекинским филиалом департамента Евразии Германского археологического института Свободного университета <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>. Цель проекта — поиск лингвистических, исторических и археологических данных, указывающих на самый ранний обмен между <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азией</a> и Китаем.
https://ria.ru/20201001/arkheologiya-1578036346.html
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
центральная азия
китай
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археология, центральная азия, открытия - риа наука, китай

Археологи доказали, что первыми в Евразии начали играть в мяч в Китае

11:34 12.10.2020 (обновлено: 18:43 12.10.2020)
 
© UZHКожаные мячи из Китая возрастом три тысячи лет
Кожаные мячи из Китая возрастом три тысячи лет - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© UZH
Кожаные мячи из Китая возрастом три тысячи лет
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Возраст находки составляет около трех тысяч лет, и это самое раннее свидетельство игры в мяч на территории Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Игры с мячом популярны в мире с древних времен. Самые первые игровые шары, о которых известно в настоящее время, были сделаны в Египте около 4500 лет назад из льна. Жители Центральной Америки играли в каучуковый мяч уже 3700 лет назад, о чем свидетельствуют монументальные каменные площадки для игр и изображения игроков.
До сих пор считалось, что кожаный мяч, прообраз современного футбольного или волейбольного, появился в Греции около 2500 лет назад, а затем, на 300 лет позже — в Китае. Но последнее открытие ученых из Швейцарии, Германии и Китая заставило пересмотреть эту точку зрения.
Три кожаных мяча, найденных в захоронениях на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая, оказались старше древнегреческих. Шары диаметром от 7,4 до 9,2 сантиметров ученые датировали с помощью радиоуглеродного анализа возрастом от 2900 до 3200 лет.
"Эти мячи примерно на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Патрика Вертманна (Patrick Wertmann) из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета. — К сожалению, связанной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно играли в эти шары".
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Исследователи предположили, что это было чем-то вроде игры в поло. Самые ранние иллюстрации из Греции показывают бегущих игроков с мячом, а изображения из Китая — всадников, использующих клюшки. Аналогичные изогнутые палки были найдены и в Янхае, но без очевидной связи с шарами. Причем датированы они более поздним периодом.
"Таким образом, кожаные мячи из Янхая не связаны с ранними формами хоккея на траве или поло, хотя два мяча найдены в могилах всадников", — говорит Вертманн.
Косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры типа конного поло, служат изображения на стенах китайских гробниц, построенных в VIII веке нашей эры. На мяче, которым играют всадники с помощью клюшек, четко виден крест, такой же, как на мячах из могил в Янхае.
Авторы считаю, что конные игры с мячом стали частью физических упражнений и военной подготовки в период расцвета в регионе эры верховой езды. В захоронениях вместе с мячами обнаружили элементы упряжи и рукояти кнутов, а также одни из древнейших в мире штанов — предмета одежды всадника.
По мнению ученых, находка указывает на то, что спорт играл важную роль в обществе и был широко распространенным видом досуга, а также еще раз подтверждает, что несколько тысячелетий назад Китай был центром инноваций в Евразии.
Работы стали частью исследовательского проекта Sino-Indo-Iranica rediviva, проводимого Институтом востоковедения и Азии при Цюрихском университете и Пекинским филиалом департамента Евразии Германского археологического института Свободного университета Берлина. Цель проекта — поиск лингвистических, исторических и археологических данных, указывающих на самый ранний обмен между Центральной Азией и Китаем.
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