https://ria.ru/20201012/mrot-1579418708.html

Минтруд попросили активнее разъяснять новую методику расчета МРОТ

Министерство труда и соцзащиты должно активнее вести разъяснительную работу с населением о новой методике расчета МРОТ, с такой просьбой к главе ведомства... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:53

2020-10-12T14:53

2020-10-12T14:53

антон котяков

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Министерство труда и соцзащиты должно активнее вести разъяснительную работу с населением о новой методике расчета МРОТ, с такой просьбой к главе ведомства <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> обратился первый замглавы фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>.Ранее правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее."Мы ознакомились с данным законопроектом. Видим, что он действительно ведет к увеличению опережающими темпами и минимального размера оплаты труда, и доплат к пенсиям. Поэтому фракция настроена в целом поддержать данный законопроект. Тем не менее, мы хотели бы обратиться к вам с очень большой просьбой. Такого рода изменения, они крайне важны и очень остро воспринимаются обществом. Понятно, что у них будут оппоненты. Нам необходимо выигрывать в данном случае информационную кампанию, разъяснительную работу. Поэтому мы просим, это наша большая просьба от фракции, министерство активизировать разъяснительную работу в этом направлении", - сказал Исаев на заседании президиума фракции ЕР с участием министра.Он также отметил, что депутаты готовы помочь министерству в этом вопросе.

https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество