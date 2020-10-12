Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/mrot-1579418708.html
Минтруд попросили активнее разъяснять новую методику расчета МРОТ
Министерство труда и соцзащиты должно активнее вести разъяснительную работу с населением о новой методике расчета МРОТ, с такой просьбой к главе ведомства... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:53
2020-10-12T14:53
антон котяков
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_20183a656b26caa515aa8681f0fcecee.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Министерство труда и соцзащиты должно активнее вести разъяснительную работу с населением о новой методике расчета МРОТ, с такой просьбой к главе ведомства <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> обратился первый замглавы фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>.Ранее правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее."Мы ознакомились с данным законопроектом. Видим, что он действительно ведет к увеличению опережающими темпами и минимального размера оплаты труда, и доплат к пенсиям. Поэтому фракция настроена в целом поддержать данный законопроект. Тем не менее, мы хотели бы обратиться к вам с очень большой просьбой. Такого рода изменения, они крайне важны и очень остро воспринимаются обществом. Понятно, что у них будут оппоненты. Нам необходимо выигрывать в данном случае информационную кампанию, разъяснительную работу. Поэтому мы просим, это наша большая просьба от фракции, министерство активизировать разъяснительную работу в этом направлении", - сказал Исаев на заседании президиума фракции ЕР с участием министра.Он также отметил, что депутаты готовы помочь министерству в этом вопросе.
https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eb164256c8d4d80ecad8a1ba40bbec62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

Минтруд попросили активнее разъяснять новую методику расчета МРОТ

14:53 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты должно активнее вести разъяснительную работу с населением о новой методике расчета МРОТ, с такой просьбой к главе ведомства Антону Котякову обратился первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.
"Мы ознакомились с данным законопроектом. Видим, что он действительно ведет к увеличению опережающими темпами и минимального размера оплаты труда, и доплат к пенсиям. Поэтому фракция настроена в целом поддержать данный законопроект. Тем не менее, мы хотели бы обратиться к вам с очень большой просьбой. Такого рода изменения, они крайне важны и очень остро воспринимаются обществом. Понятно, что у них будут оппоненты. Нам необходимо выигрывать в данном случае информационную кампанию, разъяснительную работу. Поэтому мы просим, это наша большая просьба от фракции, министерство активизировать разъяснительную работу в этом направлении", - сказал Исаев на заседании президиума фракции ЕР с участием министра.
Он также отметил, что депутаты готовы помочь министерству в этом вопросе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:39
Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ
 
Обсудить0
Антон КотяковАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния