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https://ria.ru/20201012/moskva-reka-1579478528.html
Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке
Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:54
2020-10-12T19:54
людмила нефедова
музеон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мосводоканал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.Ранее в понедельник сообщалось, что ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>". Прибывшие на место сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее воду стали откачивать прибывшие на место сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканала</a>".
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Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
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людмила нефедова, музеон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосводоканал, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке

19:54 12.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.
Ранее в понедельник сообщалось, что ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка "Музеон". Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее воду стали откачивать прибывшие на место сотрудники "Мосводоканала".
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 14:46
Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-рекеМусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам?
 
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Людмила НефедоваМузеонМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосводоканалПроисшествия
 
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