https://ria.ru/20201012/moskva-reka-1579478528.html

Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке

Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:54

2020-10-12T19:54

2020-10-12T19:54

людмила нефедова

музеон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

мосводоканал

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.Ранее в понедельник сообщалось, что ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>". Прибывшие на место сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее воду стали откачивать прибывшие на место сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканала</a>".

https://ria.ru/20200713/1574278093.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией. 2020-10-12T19:54 true PT0M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, музеон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосводоканал, происшествия