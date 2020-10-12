https://ria.ru/20201012/moskva-reka-1579478528.html
Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке
Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:54
2020-10-12T19:54
2020-10-12T19:54
людмила нефедова
музеон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мосводоканал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о ярко-зеленой воде, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.Ранее в понедельник сообщалось, что ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>". Прибывшие на место сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее воду стали откачивать прибывшие на место сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodokanal/" target="_blank" data-auto="true">Мосводоканала</a>".
https://ria.ru/20200713/1574278093.html
1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
2020-10-12T19:54
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PT0M06S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, музеон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосводоканал, происшествия