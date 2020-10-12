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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201012/ministr-1579381788.html
Глава Калужской области назначил двух новых министров
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:03
2020-10-12T12:03
калужская область
владислав шапша
михаил сердюк
единая россия
министерство спорта рф
калужская область
обнинск
политика
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<strong>КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нового министра спорта.Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. В начале совещания глава региона сообщил о кадровых изменениях, произошедших в областном кабинете министров.Шапша также представил нового министра спорта области. Им стал Олег <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Сердюков</a>, который до этого трудился в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерстве спорта РФ</a> и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта. По словам губернатора, Сердюков имеет "богатую региональную практику работы". В течение долгого времени он занимался вопросами подготовки профессиональных спортсменов и резерва для национальных сборных, руководил созданием и модернизацией спортивной инфраструктуры, развития детско-юношеского и адаптивного спорта. Глава региона выразил уверенность, что эти знания и навыки нового министра позволят региону достичь заметных высот.На прошедших 11-13 сентября выборах Шапша, выступавший кандидатом от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%. Шапша 16 сентября официально вступил в должность главы региона. В конце сентября губернатор начал формирование нового состава правительства региона, сделав ряд назначений, согласно которым основная часть команды сохраняется.
https://ria.ru/20201007/infrastruktura-1578675131.html
калужская область
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владислав шапша, михаил сердюк, единая россия, министерство спорта рф, калужская область, обнинск, политика

Глава Калужской области назначил двух новых министров

12:03 12.10.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
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КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нового министра спорта.
Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. В начале совещания глава региона сообщил о кадровых изменениях, произошедших в областном кабинете министров.
"Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона назначен Вячеслав Лежнин. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства. По словам губернатора, за пятнадцатилетнюю работу на этом посту Вячеслав Вячеславович зарекомендовал себя как грамотный специалист и руководитель", - говорится в сообщении.
Шапша также представил нового министра спорта области. Им стал Олег Сердюков, который до этого трудился в министерстве спорта РФ и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта. По словам губернатора, Сердюков имеет "богатую региональную практику работы". В течение долгого времени он занимался вопросами подготовки профессиональных спортсменов и резерва для национальных сборных, руководил созданием и модернизацией спортивной инфраструктуры, развития детско-юношеского и адаптивного спорта. Глава региона выразил уверенность, что эти знания и навыки нового министра позволят региону достичь заметных высот.
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"Уважаемые коллеги, ваша работа не будет простой. Помимо обозначенных целей, ориентиром для вас должны стать и показатели национальных проектов. В министерствах сложились профессиональные, грамотные и сплоченные коллективы. Я уверен, что вы будете работать единой командой ради процветания региона и на благо жителей Калужской области", - сказал Шапша.
На прошедших 11-13 сентября выборах Шапша, выступавший кандидатом от "Единой России", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%. Шапша 16 сентября официально вступил в должность главы региона. В конце сентября губернатор начал формирование нового состава правительства региона, сделав ряд назначений, согласно которым основная часть команды сохраняется.
 
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Калужская областьВладислав ШапшаМихаил СердюкЕдиная РоссияМинистерство спорта РФКалужская областьОбнинскПолитика
 
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