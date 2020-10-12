https://ria.ru/20201012/ministr-1579381788.html

Глава Калужской области назначил двух новых министров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:03

2020-10-12T12:03

2020-10-12T12:03

калужская область

владислав шапша

михаил сердюк

единая россия

министерство спорта рф

калужская область

обнинск

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:61:1365:829_1400x0_80_0_0_4777ddb100a482e56986373f533fc592.jpg

<strong>КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> в понедельник представил команде регионального правительства нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и нового министра спорта.Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. В начале совещания глава региона сообщил о кадровых изменениях, произошедших в областном кабинете министров.Шапша также представил нового министра спорта области. Им стал Олег <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Сердюков</a>, который до этого трудился в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерстве спорта РФ</a> и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта. По словам губернатора, Сердюков имеет "богатую региональную практику работы". В течение долгого времени он занимался вопросами подготовки профессиональных спортсменов и резерва для национальных сборных, руководил созданием и модернизацией спортивной инфраструктуры, развития детско-юношеского и адаптивного спорта. Глава региона выразил уверенность, что эти знания и навыки нового министра позволят региону достичь заметных высот.На прошедших 11-13 сентября выборах Шапша, выступавший кандидатом от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", победил с 71,19% голосов. Явка избирателей составила 35,36%. Шапша 16 сентября официально вступил в должность главы региона. В конце сентября губернатор начал формирование нового состава правительства региона, сделав ряд назначений, согласно которым основная часть команды сохраняется.

https://ria.ru/20201007/infrastruktura-1578675131.html

калужская область

обнинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, михаил сердюк, единая россия, министерство спорта рф, калужская область, обнинск, политика