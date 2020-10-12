Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201012/medoborudovanie-1579476421.html
В Нижегородской области больница получит медоборудование на 14 млн руб
Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:38
2020-10-12T19:38
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a6cbecdfb8c40215e013ff8a3a2744c3.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Поставки запланированы в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> напомнил, что до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должны поступить 143 единицы нового оборудования. "За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации", - рассказал Никитин.В Сосновскую ЦРБ уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 11,117 миллиона рублей, ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 1,714 миллиона рублей и иное оборудование. Произведен его монтаж, организовано обучение персонала. До конца 2020 года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.
https://ria.ru/20201007/biznes-1578695532.html
https://ria.ru/20201002/postavschiki-1578113154.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_2bce71dd29fc4d561c7f9805f01fd80f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области больница получит медоборудование на 14 млн руб

19:38 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Поставки запланированы в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 18:34
Филиалы центра "Мой бизнес" открыли в 20 районах Нижегородской области

"Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы детских медучреждений", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должны поступить 143 единицы нового оборудования. "За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации", - рассказал Никитин.
В Сосновскую ЦРБ уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 11,117 миллиона рублей, ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 1,714 миллиона рублей и иное оборудование. Произведен его монтаж, организовано обучение персонала. До конца 2020 года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.
Нижний Посад в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 15:26Нижегородская область
Нижегородские компании поучаствуют в программе "выращивания" поставщиков
 
Обсудить0
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния