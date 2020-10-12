В Нижегородской области больница получит медоборудование на 14 млн руб
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Поставки запланированы в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".
"Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы детских медучреждений", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должны поступить 143 единицы нового оборудования. "За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации", - рассказал Никитин.
В Сосновскую ЦРБ уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 11,117 миллиона рублей, ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 1,714 миллиона рублей и иное оборудование. Произведен его монтаж, организовано обучение персонала. До конца 2020 года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.