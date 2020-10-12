https://ria.ru/20201012/medoborudovanie-1579476421.html

В Нижегородской области больница получит медоборудование на 14 млн руб

Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:38

2020-10-12T19:38

2020-10-12T19:38

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 миллионов рублей, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Поставки запланированы в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> напомнил, что до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должны поступить 143 единицы нового оборудования. "За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации", - рассказал Никитин.В Сосновскую ЦРБ уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 11,117 миллиона рублей, ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 1,714 миллиона рублей и иное оборудование. Произведен его монтаж, организовано обучение персонала. До конца 2020 года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.

https://ria.ru/20201007/biznes-1578695532.html

https://ria.ru/20201002/postavschiki-1578113154.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижегородская область, общество