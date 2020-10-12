Около 7 тысяч семей на Кубани могут получить краевой маткапитал
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Почти семь тысяч семей Краснодарского края получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона.
"Почти семь тысяч семей получили уведомление на краевой маткапитал в этом году. Из них свыше 3250 многодетных кубанцев уже использовали средства семейного капитала на решение жилищного вопроса, образование детей и газификацию домовладения. В основном семьи направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, 840 – инвестировали в образование своих детей, свыше 100 – вложили в газификацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что региональный материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей. Такая поддержка многодетным оказывается в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", созданного во исполнение национального проекта "Демография".
В 2020 году размер семейного капитала в регионе составляет 129,3 тысячи рублей. В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 923,4 миллиона рублей.
"С этого года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе", – напомнили в минтруда края.
Записаться на получение уведомления на материнский капитал в управление социальной защиты населения можно онлайн на сайте министерства труда и соцразвития Краснодарского края.