https://ria.ru/20201012/matkapital-1579465146.html

Около 7 тысяч семей на Кубани могут получить краевой маткапитал

Почти семь тысяч семей Краснодарского края получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:40

2020-10-12T18:40

2020-10-12T18:40

краснодарский край

россия

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости.</strong> Почти семь тысяч семей <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что региональный материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей. Такая поддержка многодетным оказывается в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", созданного во исполнение национального проекта "Демография".В 2020 году размер семейного капитала в регионе составляет 129,3 тысячи рублей. В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 923,4 миллиона рублей.Записаться на получение уведомления на материнский капитал в управление социальной защиты населения можно онлайн на сайте министерства труда и соцразвития Краснодарского края.

https://ria.ru/20201012/kuban-1579463381.html

https://ria.ru/20200814/1575810433.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, общество