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Краснодарский край
https://ria.ru/20201012/matkapital-1579465146.html
Около 7 тысяч семей на Кубани могут получить краевой маткапитал
Почти семь тысяч семей Краснодарского края получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:40
2020-10-12T18:40
краснодарский край
россия
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости.</strong> Почти семь тысяч семей <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что региональный материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей. Такая поддержка многодетным оказывается в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", созданного во исполнение национального проекта "Демография".В 2020 году размер семейного капитала в регионе составляет 129,3 тысячи рублей. В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 923,4 миллиона рублей.Записаться на получение уведомления на материнский капитал в управление социальной защиты населения можно онлайн на сайте министерства труда и соцразвития Краснодарского края.
https://ria.ru/20201012/kuban-1579463381.html
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россия, краснодарский край, общество

Около 7 тысяч семей на Кубани могут получить краевой маткапитал

18:40 12.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Почти семь тысяч семей Краснодарского края получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, сообщает администрация региона.

"Почти семь тысяч семей получили уведомление на краевой маткапитал в этом году. Из них свыше 3250 многодетных кубанцев уже использовали средства семейного капитала на решение жилищного вопроса, образование детей и газификацию домовладения. В основном семьи направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, 840 – инвестировали в образование своих детей, свыше 100 – вложили в газификацию", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что региональный материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей. Такая поддержка многодетным оказывается в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", созданного во исполнение национального проекта "Демография".
В 2020 году размер семейного капитала в регионе составляет 129,3 тысячи рублей. В краевом бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 923,4 миллиона рублей.

"С этого года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе", – напомнили в минтруда края.

Записаться на получение уведомления на материнский капитал в управление социальной защиты населения можно онлайн на сайте министерства труда и соцразвития Краснодарского края.
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