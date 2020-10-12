https://ria.ru/20201012/loboda-1579448851.html
Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери
Певица Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды, разместив в инстаграме совместную фотографию с ней. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:48
2020-10-12T18:48
2020-10-12T18:48
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Певица Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды, разместив в инстаграме совместную фотографию с ней.Ранее поп-звезда публиковала в соцсети снимки двухлетней Тильды, сделанные исключительно со спины. Теперь же пользователи впервые смогли разглядеть профиль малышки, несмотря на то, что пол ее лица закрывают массивные солнцезащитные очки. "Наконец-то дождались Тильдочку", – прокомментировала irinamorkovkina; "Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери", – считает gamwtaaazte889; "Хорошенькая", – подчеркнула walteranna3737.Кроме Тильды, которая родилась в мае 2018-го года, исполнительница хитов "Парень" и "Твои глаза" воспитывает старшую дочь Еву (2011 г.р.). Девочки родились от разных мужчин. Имена отцов Светлана Лобода не раскрывает.
https://ria.ru/20200303/1567679290.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, светлана лобода
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Певица Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды, разместив в инстаграме совместную фотографию с ней.
"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", – написала Лобода.
Ранее поп-звезда публиковала в соцсети снимки двухлетней Тильды, сделанные исключительно со спины. Теперь же пользователи впервые смогли разглядеть профиль малышки, несмотря на то, что пол ее лица закрывают массивные солнцезащитные очки.
"Наконец-то дождались Тильдочку", – прокомментировала irinamorkovkina; "Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери", – считает gamwtaaazte889; "Хорошенькая", – подчеркнула walteranna3737.
Кроме Тильды, которая родилась в мае 2018-го года, исполнительница хитов "Парень" и "Твои глаза" воспитывает старшую дочь Еву (2011 г.р.). Девочки родились от разных мужчин. Имена отцов Светлана Лобода не раскрывает.