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https://ria.ru/20201012/kudrin-1578968235.html
Биография Алексея Кудрина
Председатель Счетной палаты России Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле (Латвия) в семье военнослужащего. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T01:04
2020-10-12T01:04
алексей кудрин
справки
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Председатель Счетной палаты России Алексей Леонидович Кудрин <a href="http://www.ach.gov.ru/structure/kudrin-aleksey-leonidovich/" target="_blank">родился 12 октября 1960 года</a> в городе Добеле (Латвия) в семье военнослужащего.В 1978 году поступил на отделение политэкономии экономического факультета (вечерняя форма обучения) Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и устроился на работу в Академию тыла и транспорта Министерства обороны СССР, где сначала был автомехаником, а затем инструктором практического обучения лаборатории двигателей на кафедре эксплуатации армейской автомобильной техники.После окончания второго курса университета перевелся на дневное отделение.В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор экономических наук (2018). В 1983-1985 годах работал стажером-исследователем в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР (ИСЭП АН СССР).С 1988 года по 1990 год <a href="http://www.akudrin.ru/bio/" target="_blank">работал</a> научным сотрудником в ИСЭП АН СССР.Был <a href="http://www.ceo.spb.ru/rus/capital/kudrin.a.l/index.shtml" target="_blank">руководителем</a> Совета молодых ученых ИСЭПа.В октябре 1990 года Алексей Кудрин <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/33955" target="_blank">перешел</a> на работу в органы исполнительной власти Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) – работал заместителем председателя Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. После ликвидации Комитета по экономической реформе перешел в Комитет по управлению Ленинградской зоны свободного предпринимательства.С ноября 1991 года по 1992 год Кудрин работал заместителем председателя Комитета по экономическому развитию.В 1992-1993 годах он был председателем Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга (впоследствии переименованного в Финансовый комитет).С 1993 года по июнь 1996 года Кудрин работал заместителем, первым заместителем мэра, председателем Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.В 1996-1997 годах – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления президента РФ. В марте 1997 года указом президента РФ Алексей Кудрин был назначен первым заместителем министра финансов РФ.С января 1999 года занимал пост первого заместителя председателя правления РАО "ЕЭС" России.С июня 1999 года – первый заместитель министра финансов РФ.С мая 2000 года Кудрин был назначен заместителем председателя правительства РФ – министром финансов РФ.С марта 2004 года – министр финансов РФ.С сентября 2007 года – заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ.26 сентября 2011 года указом президента РФ освобожден от занимаемой должности. После отставки вернулся к научной деятельности. С 2011 года <a href="http://artesliberales.spbu.ru/contacts-ru/kudrin" target="_blank">Алексей Кудрин</a> является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Профессор кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. <a href="https://www.komitetgi.ru/experts/?page=user&amp;id=2830" target="_blank">С апреля 2012 года по июнь 2018 года</a> – председатель Комитета гражданских инициатив – сообщества профессионалов, способных предложить альтернативные решения стоящих пред страной проблем.В 2016-2018 году <a href="https://ria.ru/20181119/1533059313.html" target="_blank">возглавлял</a> Центр стратегических разработок. 22 мая 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты России.<a href="https://www.intosai.org/ru/?r=1" target="_blank">С 25 сентября 2019 года</a> – председатель Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). <a href="http://kremlin.ru/structure/councils#institution-1032" target="_blank">Алексей Кудрин</a> – член Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Кудрин – автор более 30 научных работ в области экономики и финансов.Среди <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/31805" target="_blank">наград</a> Алексея Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22938" target="_blank">2005</a>), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (<a href="http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&amp;issid=1002010042000&amp;docid=116" target="_blank">2010</a>). По результатам опросов влиятельных зарубежных изданий Кудрина неоднократно называли лучшим министром финансов. Алексей Кудрин женат. У него есть дочь и сын.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей кудрин, справки

Биография Алексея Кудрина

01:04 12.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты России Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле (Латвия) в семье военнослужащего.
В 1978 году поступил на отделение политэкономии экономического факультета (вечерняя форма обучения) Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и устроился на работу в Академию тыла и транспорта Министерства обороны СССР, где сначала был автомехаником, а затем инструктором практического обучения лаборатории двигателей на кафедре эксплуатации армейской автомобильной техники.
После окончания второго курса университета перевелся на дневное отделение.
В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор экономических наук (2018).
В 1983-1985 годах работал стажером-исследователем в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР (ИСЭП АН СССР).
С 1988 года по 1990 год работал научным сотрудником в ИСЭП АН СССР.
Был руководителем Совета молодых ученых ИСЭПа.
В октябре 1990 года Алексей Кудрин перешел на работу в органы исполнительной власти Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) – работал заместителем председателя Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. После ликвидации Комитета по экономической реформе перешел в Комитет по управлению Ленинградской зоны свободного предпринимательства.
С ноября 1991 года по 1992 год Кудрин работал заместителем председателя Комитета по экономическому развитию.
В 1992-1993 годах он был председателем Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга (впоследствии переименованного в Финансовый комитет).
С 1993 года по июнь 1996 года Кудрин работал заместителем, первым заместителем мэра, председателем Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.
В 1996-1997 годах – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления президента РФ.
В марте 1997 года указом президента РФ Алексей Кудрин был назначен первым заместителем министра финансов РФ.
С января 1999 года занимал пост первого заместителя председателя правления РАО "ЕЭС" России.
С июня 1999 года – первый заместитель министра финансов РФ.
С мая 2000 года Кудрин был назначен заместителем председателя правительства РФ – министром финансов РФ.
С марта 2004 года – министр финансов РФ.
С сентября 2007 года – заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ.
26 сентября 2011 года указом президента РФ освобожден от занимаемой должности.
После отставки вернулся к научной деятельности. С 2011 года Алексей Кудрин является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.
Профессор кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук.
С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель Комитета гражданских инициатив – сообщества профессионалов, способных предложить альтернативные решения стоящих пред страной проблем.
В 2016-2018 году возглавлял Центр стратегических разработок.
22 мая 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты России.
С 25 сентября 2019 года – председатель Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).
Алексей Кудрин – член Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Кудрин – автор более 30 научных работ в области экономики и финансов.
Среди наград Алексея Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).
По результатам опросов влиятельных зарубежных изданий Кудрина неоднократно называли лучшим министром финансов.
Алексей Кудрин женат. У него есть дочь и сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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Алексей КудринСправки
 
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