https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579453283.html
Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились коронавирусом
Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега Елена Серова. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:33
2020-10-12T17:33
2020-10-12T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена серова
здоровье - общество
госдума рф
александр самокутяев
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российский космонавт, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Самокутяев</a> рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега <a href="http://ria.ru/person_Elena_Serova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Серова</a>.Ранее председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Вячеслав Володин сообщал, что часть депутатов стали добровольцами по испытанию российской вакцины.Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена серова, здоровье - общество, госдума рф, александр самокутяев