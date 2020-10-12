https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579453283.html

Депутаты Госдумы космонавты Самокутяев и Серова заразились коронавирусом

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега Елена Серова. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:33

2020-10-12T17:33

2020-10-12T17:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена серова

здоровье - общество

госдума рф

александр самокутяев

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российский космонавт, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Самокутяев</a> рассказал, что заразился коронавирусом, как и его коллега <a href="http://ria.ru/person_Elena_Serova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Серова</a>.Ранее председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Вячеслав Володин сообщал, что часть депутатов стали добровольцами по испытанию российской вакцины.Как сообщил 12 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 592, до 1 312 310.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена серова, здоровье - общество, госдума рф, александр самокутяев