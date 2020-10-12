https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579415651.html

В США выявили более 44 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 44,6 тысячи, скончались почти 400 пациентов с COVID-19 скончались, РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:41

2020-10-12T14:41

2020-10-12T14:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 44,6 тысячи, скончались почти 400 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 44 614 новых случаев заболевания коронавирусом и 398 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 54 639 и 618 соответственно.Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразился в общей сложности 7 763 371 человек, скончались 214 776 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зарегистрировали почти 37,5 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26 миллионов человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/ischeznovenie-1579360596.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире