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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579415651.html
В США выявили более 44 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 44,6 тысячи, скончались почти 400 пациентов с COVID-19 скончались, РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:41
2020-10-12T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 44,6 тысячи, скончались почти 400 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 44 614 новых случаев заболевания коронавирусом и 398 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 54 639 и 618 соответственно.Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразился в общей сложности 7 763 371 человек, скончались 214 776 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зарегистрировали почти 37,5 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26 миллионов человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 44 тысяч новых случаев COVID-19

14:41 12.10.2020 (обновлено: 14:42 12.10.2020)
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 44,6 тысячи, скончались почти 400 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 44 614 новых случаев заболевания коронавирусом и 398 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 54 639 и 618 соответственно.
Врач бригады скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Эпидемиолог оценил возможность резкого исчезновения коронавируса
Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразился в общей сложности 7 763 371 человек, скончались 214 776 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зарегистрировали почти 37,5 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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