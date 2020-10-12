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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579410717.html
Британские врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях COVID-19
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:14
2020-10-12T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жан табак
андрей келин
российский фонд прямых инвестиций
борис джонсон
великобритания
москва
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Национальная служба здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов, заявил на брифинге в понедельник директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис.Он сообщил, что хотя в начале второй волны основными разносчиками COVID-19 были молодые люди, многие из которых болели бессимптомно, в последние дни заболеваемость резко растет среди пожилых людей - групп старше 65 и 85 лет."И это проявляется в увеличении числа госпитализаций", - отметил Повис."К сожалению, ни лекарства, ни вакцины от COVID-19 пока нет", - подчеркнул он.Медики предупреждают, что если не будут предприняты срочные меры, уже через четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 превысит количество во время пика первой волны. Больше всего на данный момент больных с COVID-19 в ливерпульских больницах.Повис сообщил, что в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, в первую очередь, на северо-западе страны, вводится регулярное тестирование на COVID для медиков, также руководство NHS поручило подготовить к работе временные больницы в этих регионах.В понедельник британский премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявит о новой трехуровневой системе локдаунов. В зависимости от эпидемиологической обстановки в разных регионах будут вводиться локдауны разной степени строгости.За все время пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 603 716 человек, скончались 42 825.В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывают вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года. Минздрав Британии 28 августа сообщил о том, что власти страны упростили процедуру лицензирования вакцины от COVID-19, и национальный регулятор в ускоренном порядке выдаст временную лицензию на использование такой вакцины, если она будет соответствовать стандартам безопасности и качества. Также правительство планирует расширить штат медработников, которые будут вакцинировать население.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.Ранее посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a> сообщил, что Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ.Кроме того, ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". До этого они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html
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коронавирус covid-19, жан табак, андрей келин, российский фонд прямых инвестиций, борис джонсон, великобритания, москва, лондон, общество

Британские врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях COVID-19

14:14 12.10.2020 (обновлено: 17:02 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении компьютерной томографии городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении компьютерной томографии городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов, заявил на брифинге в понедельник директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис.
"Мы знаем, что более опасен COVID-19 для пожилых людей. Но теперь мы больше знаем о долгосрочных побочных последствиях COVID-19 и среди более молодых людей. Эти подтачивающие здоровье симптомы, трудности с дыханием и хроническая усталость, прозванные "долгим ковидом", могут затронуть все возрастные группы", - сказал Повис.
Он сообщил, что хотя в начале второй волны основными разносчиками COVID-19 были молодые люди, многие из которых болели бессимптомно, в последние дни заболеваемость резко растет среди пожилых людей - групп старше 65 и 85 лет.
"И это проявляется в увеличении числа госпитализаций", - отметил Повис.
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"К сожалению, ни лекарства, ни вакцины от COVID-19 пока нет", - подчеркнул он.
Медики предупреждают, что если не будут предприняты срочные меры, уже через четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 превысит количество во время пика первой волны. Больше всего на данный момент больных с COVID-19 в ливерпульских больницах.
Повис сообщил, что в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, в первую очередь, на северо-западе страны, вводится регулярное тестирование на COVID для медиков, также руководство NHS поручило подготовить к работе временные больницы в этих регионах.
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За все время пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 603 716 человек, скончались 42 825.
В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывают вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года. Минздрав Британии 28 августа сообщил о том, что власти страны упростили процедуру лицензирования вакцины от COVID-19, и национальный регулятор в ускоренном порядке выдаст временную лицензию на использование такой вакцины, если она будет соответствовать стандартам безопасности и качества. Также правительство планирует расширить штат медработников, которые будут вакцинировать население.
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Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жан ТабакАндрей КелинРоссийский фонд прямых инвестицийБорис ДжонсонВеликобританияМоскваЛондонОбщество
 
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