https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579410717.html
Британские врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях COVID-19
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:14
2020-10-12T14:14
2020-10-12T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жан табак
андрей келин
российский фонд прямых инвестиций
борис джонсон
великобритания
москва
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Национальная служба здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов, заявил на брифинге в понедельник директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис.Он сообщил, что хотя в начале второй волны основными разносчиками COVID-19 были молодые люди, многие из которых болели бессимптомно, в последние дни заболеваемость резко растет среди пожилых людей - групп старше 65 и 85 лет."И это проявляется в увеличении числа госпитализаций", - отметил Повис."К сожалению, ни лекарства, ни вакцины от COVID-19 пока нет", - подчеркнул он.Медики предупреждают, что если не будут предприняты срочные меры, уже через четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 превысит количество во время пика первой волны. Больше всего на данный момент больных с COVID-19 в ливерпульских больницах.Повис сообщил, что в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, в первую очередь, на северо-западе страны, вводится регулярное тестирование на COVID для медиков, также руководство NHS поручило подготовить к работе временные больницы в этих регионах.В понедельник британский премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявит о новой трехуровневой системе локдаунов. В зависимости от эпидемиологической обстановки в разных регионах будут вводиться локдауны разной степени строгости.За все время пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 603 716 человек, скончались 42 825.В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывают вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года. Минздрав Британии 28 августа сообщил о том, что власти страны упростили процедуру лицензирования вакцины от COVID-19, и национальный регулятор в ускоренном порядке выдаст временную лицензию на использование такой вакцины, если она будет соответствовать стандартам безопасности и качества. Также правительство планирует расширить штат медработников, которые будут вакцинировать население.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.Ранее посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a> сообщил, что Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ.Кроме того, ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". До этого они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html
https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жан табак, андрей келин, российский фонд прямых инвестиций, борис джонсон, великобритания, москва, лондон, общество
ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак.
Национальная служба здравоохранения Великобритании
(NHS) теперь располагает данными о долгосрочных последствиях COVID-19, в том числе, у молодых пациентов, заявил на брифинге в понедельник директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис.
"Мы знаем, что более опасен COVID-19 для пожилых людей. Но теперь мы больше знаем о долгосрочных побочных последствиях COVID-19 и среди более молодых людей. Эти подтачивающие здоровье симптомы, трудности с дыханием и хроническая усталость, прозванные "долгим ковидом", могут затронуть все возрастные группы", - сказал Повис.
Он сообщил, что хотя в начале второй волны основными разносчиками COVID-19 были молодые люди, многие из которых болели бессимптомно, в последние дни заболеваемость резко растет среди пожилых людей - групп старше 65 и 85 лет.
"И это проявляется в увеличении числа госпитализаций", - отметил Повис.
"К сожалению, ни лекарства, ни вакцины от COVID-19 пока нет", - подчеркнул он.
Медики предупреждают, что если не будут предприняты срочные меры, уже через четыре недели количество госпитализированных с COVID-19 превысит количество во время пика первой волны. Больше всего на данный момент больных с COVID-19 в ливерпульских больницах.
Повис сообщил, что в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, в первую очередь, на северо-западе страны, вводится регулярное тестирование на COVID для медиков, также руководство NHS поручило подготовить к работе временные больницы в этих регионах.
В понедельник британский премьер Борис Джонсон
объявит о новой трехуровневой системе локдаунов. В зависимости от эпидемиологической обстановки в разных регионах будут вводиться локдауны разной степени строгости.
За все время пандемии в Британии коронавирус подтвердился у 603 716 человек, скончались 42 825.
В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывают вакцины от коронавируса, когда они появятся – неизвестно. Группа оксфордских ученых ранее сообщала, что может получить вакцину уже в сентябре. Группа исследователей лондонского Imperial College заявляет, что разработает вакцину к весне 2021 года. Минздрав Британии 28 августа сообщил о том, что власти страны упростили процедуру лицензирования вакцины от COVID-19, и национальный регулятор в ускоренном порядке выдаст временную лицензию на использование такой вакцины, если она будет соответствовать стандартам безопасности и качества. Также правительство планирует расширить штат медработников, которые будут вакцинировать население.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций
. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве
7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра" Вектор". Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин
сообщил, что Минздрав России предлагал минздраву Британии сотрудничать по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", но получил отрицательный ответ.
Кроме того, ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". До этого они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.