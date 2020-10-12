https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html

Эпидемиолог оценила ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Введенных ограничений из-за COVID в Москве пока достаточно, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:55

2020-10-12T12:55

2020-10-12T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Введенных ограничений из-за COVID в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пока достаточно, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Пока те ограничения, которые введены, они достаточны, но все будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости, которая, как вы видите, ежедневно меняется", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>", отвечая на вопрос о достаточности мер, предпринимаемых в Москве.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва