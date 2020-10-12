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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html
Эпидемиолог оценила ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Введенных ограничений из-за COVID в Москве пока достаточно, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:55
2020-10-12T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Введенных ограничений из-за COVID в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пока достаточно, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная."Пока те ограничения, которые введены, они достаточны, но все будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости, которая, как вы видите, ежедневно меняется", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>", отвечая на вопрос о достаточности мер, предпринимаемых в Москве.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Эпидемиолог оценила ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

12:55 12.10.2020 (обновлено: 13:01 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДезинфекция поезда "Иволга" в Москве
Дезинфекция поезда Иволга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Введенных ограничений из-за COVID в Москве пока достаточно, считает замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Пока те ограничения, которые введены, они достаточны, но все будет зависеть от текущей ситуации по заболеваемости, которая, как вы видите, ежедневно меняется", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о достаточности мер, предпринимаемых в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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