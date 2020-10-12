https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579361358.html
В России за сутки умерли 125 пациентов с коронавирусом
За сутки в России скончались 125 человек с COVID-19, за все время - 22 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:34
2020-10-12T10:34
2020-10-12T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России скончались 125 человек с COVID-19, за все время - 22 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/volna-1579273291.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество