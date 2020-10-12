https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579361169.html
В России за сутки 3793 человека вылечились от COVID-19
За сутки в России выписаны 3 793 человека после COVID-19, за все время — 1 024 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:33
2020-10-12T10:33
2020-10-12T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> выписаны 3 793 человека после COVID-19, за все время — 1 024 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 024 235", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество