https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579348473.html
В Москве еще 1131 пациент вылечился от коронавируса
Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее количество выздоровевших превысило 262 тысячи человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:04
2020-10-12T09:04
2020-10-12T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1131 пациент вылечился от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее количество выздоровевших превысило 262 тысячи человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1131 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 262 750", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва