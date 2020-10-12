https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579344387.html

В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 миллиона жителей

Власти города Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T08:16

2020-10-12T08:16

2020-10-12T08:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

циндао

в мире

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<strong>ПЕКИН, 12 окт – РИА новости.</strong> Власти города <a href="http://ria.ru/location_Qingdao/" target="_blank" data-auto="true">Циндао</a> в китайской восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a> за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того, как там выявили 12 новых случаев заражения, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2019 год в городе Циндао проживало почти 9,5 миллиона человек."Разработана и запущена программа всеобщего тестирования (на COVID-19 - ред.), при активном сотрудничестве широкой общественности тестирование населения продвигается ускоренными темпами. В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно", - указано в заявлении.После того, как 11 октября в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной их местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. По итогам расследования тестирование прошли 377 близких контактов первых трех заболевших, в результате было выявлено еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.В итоге, по состоянию на 12 октября в городе выявлено 12 случаев COVID-19, из них шесть бессимптомных носителей и шесть подтвержденных случаев, так как у двух пациентов, считавшихся бессимптомными, уже начали проявляться симптомы заболевания.К настоящему моменту протестированы более 143,8 тысячи сотрудников медучреждений и новых пациентов в больницах по всему городу, уже готовы результаты 114 862 человек, все они отрицательные.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 578 случаев коронавирусной инфекции, 80 714 человек выздоровели, 230 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 3799, выздоровели 2799 человек.С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 32 таких случая, 29 из них ввозные, из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 395 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> за время эпидемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html

https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

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циндао

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, циндао, в мире