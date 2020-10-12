Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579344387.html
В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 миллиона жителей
Власти города Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T08:16
2020-10-12T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
циндао
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150656/22/1506562268_0:207:3872:2385_1400x0_80_0_0_d04605d134e7f50f968a6cee505b5a0e.jpg
<strong>ПЕКИН, 12 окт – РИА новости.</strong> Власти города <a href="http://ria.ru/location_Qingdao/" target="_blank" data-auto="true">Циндао</a> в китайской восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a> за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того, как там выявили 12 новых случаев заражения, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2019 год в городе Циндао проживало почти 9,5 миллиона человек."Разработана и запущена программа всеобщего тестирования (на COVID-19 - ред.), при активном сотрудничестве широкой общественности тестирование населения продвигается ускоренными темпами. В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно", - указано в заявлении.После того, как 11 октября в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной их местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. По итогам расследования тестирование прошли 377 близких контактов первых трех заболевших, в результате было выявлено еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.В итоге, по состоянию на 12 октября в городе выявлено 12 случаев COVID-19, из них шесть бессимптомных носителей и шесть подтвержденных случаев, так как у двух пациентов, считавшихся бессимптомными, уже начали проявляться симптомы заболевания.К настоящему моменту протестированы более 143,8 тысячи сотрудников медучреждений и новых пациентов в больницах по всему городу, уже готовы результаты 114 862 человек, все они отрицательные.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 578 случаев коронавирусной инфекции, 80 714 человек выздоровели, 230 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 3799, выздоровели 2799 человек.С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 32 таких случая, 29 из них ввозные, из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 395 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> за время эпидемии.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
китай
циндао
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150656/22/1506562268_208:0:3664:2592_1400x0_80_0_0_95807de39a07dd1d2c2873146c061b6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, китай, циндао, в мире

В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 миллиона жителей

08:16 12.10.2020 (обновлено: 08:19 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОлимпийский центра парусного спорта в Циндао (Китай, Шаньдун)
Олимпийский центра парусного спорта в Циндао (Китай, Шаньдун) - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 окт – РИА новости. Власти города Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того, как там выявили 12 новых случаев заражения, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2019 год в городе Циндао проживало почти 9,5 миллиона человек.
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 21:22Распространение нового коронавируса
Жители Китая объяснили отсутствие второй волны коронавируса в стране
"Разработана и запущена программа всеобщего тестирования (на COVID-19 - ред.), при активном сотрудничестве широкой общественности тестирование населения продвигается ускоренными темпами. В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно", - указано в заявлении.
После того, как 11 октября в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной их местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. По итогам расследования тестирование прошли 377 близких контактов первых трех заболевших, в результате было выявлено еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.
В итоге, по состоянию на 12 октября в городе выявлено 12 случаев COVID-19, из них шесть бессимптомных носителей и шесть подтвержденных случаев, так как у двух пациентов, считавшихся бессимптомными, уже начали проявляться симптомы заболевания.
К настоящему моменту протестированы более 143,8 тысячи сотрудников медучреждений и новых пациентов в больницах по всему городу, уже готовы результаты 114 862 человек, все они отрицательные.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 21:22Распространение нового коронавируса
В Британии назвали три новых симптома коронавируса
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 578 случаев коронавирусной инфекции, 80 714 человек выздоровели, 230 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 3799, выздоровели 2799 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 32 таких случая, 29 из них ввозные, из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 395 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайЦиндаоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния