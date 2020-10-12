https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579340560.html

Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике

Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T06:51

2020-10-12T06:51

2020-10-12T06:55

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она пояснила, что в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.Кроме того, по словам эксперта, сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы. "Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев", - отметила Пшеничная.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва