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Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике
Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T06:51
2020-10-12T06:55
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она пояснила, что в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.Кроме того, по словам эксперта, сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы. "Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев", - отметила Пшеничная.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике

06:51 12.10.2020 (обновлено: 06:55 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в защитных масках
Пассажиры Московского метрополитена в защитных масках - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно",- сказала Пшеничная.
Она пояснила, что в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.
Кроме того, по словам эксперта, сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы. "Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев", - отметила Пшеничная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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