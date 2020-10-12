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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579339191.html
Мясников прокомментировал рекордный прирост случаев коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в Telegram рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России с середины мая. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T05:53
2020-10-12T07:16
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> прокомментировал в <a href="https://t.me/drmyasnikov/615" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России с середины мая.По мнению медика, информирование о распространении заболевания дает однобокое представление о пандемии. Особое внимание врач предлагает обратить внимание на масштабы тестирования.Врач указывает, что количество инфицированных намного больше числа выявленных больных."По сути, те цифры, что публикует что мировая, что наша статистика — это количество не вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов. Подчеркиваю — не заболевших людей, а результатов тестов", — отмечает Мясников.Медик добавляет, что необходимо указывать количество проведенных тестирований на коронавирус. Но, тем не менее, по мнению Мясникова, информация все равно будет необъективной, так как большинство выявленных больных болеют бессимптомно или в легкой форме.Также Мясников назвал бессмысленным сравнение количества выявленных и выздоровевших пациентов. По его мнению, такое сравнение некорректно, так как не все поправившиеся попадают в официальную статистику.Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/pandemiya-1579328755.html
Меня удивляет популяризированность или политизированность, не хочу думать что некомпетентность, врача. Или уже только телеведущего? Так, его слова "наша статистика — это количество не вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов" прямо противоположны действительности - в статистику попадают только инфицированные с симптомами, которые вне зависимости от нарастания количества профилактических тестов, заболели и регистрируются. Без симтомные в стат. данных не отображаются, в отличии от количества тестов.
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РИА Новости
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников прокомментировал рекордный прирост случаев коронавируса в России

05:53 12.10.2020 (обновлено: 07:16 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в Telegram рекордный прирост заразившихся коронавирусом в России с середины мая.
По мнению медика, информирование о распространении заболевания дает однобокое представление о пандемии. Особое внимание врач предлагает обратить внимание на масштабы тестирования.

"Количество проведенных тестов в середине мая сравнимо с выполняемыми сегодня? Или все-таки их тогда выполнялось значительно меньше?" — задается вопросом Мясников.

Врач указывает, что количество инфицированных намного больше числа выявленных больных.
"По сути, те цифры, что публикует что мировая, что наша статистика — это количество не вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов. Подчеркиваю — не заболевших людей, а результатов тестов", — отмечает Мясников.
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Медик добавляет, что необходимо указывать количество проведенных тестирований на коронавирус. Но, тем не менее, по мнению Мясникова, информация все равно будет необъективной, так как большинство выявленных больных болеют бессимптомно или в легкой форме.
Также Мясников назвал бессмысленным сравнение количества выявленных и выздоровевших пациентов. По его мнению, такое сравнение некорректно, так как не все поправившиеся попадают в официальную статистику.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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