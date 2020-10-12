Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html
Путин распорядился создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций
Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:32
2020-10-12T22:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.Состав Комиссии по должностям утверждает президент РФ по представлению зампредседателя Собвеза. В состав входят представители федеральных органов государственной власти, органы государственной власти субъектов России, других госорганов и организаций.Согласно указу, Комиссия осуществляет деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в сфере противодействия распространению инфекционных заболеваний.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html
Натирай сапоги ипритом, блестеть будут как у кота ...
13
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_6:0:2735:2047_1400x0_80_0_0_be98bae9c4a59ca5a67e5bd873143a85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин распорядился создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

21:32 12.10.2020 (обновлено: 22:35 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций", - говорится в указе.

Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций по должностям: заместитель председателя Совета безопасности РФ (председатель комиссии)", - говорится в указе.

Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 17:54Распространение нового коронавируса
Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении
Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.
Состав Комиссии по должностям утверждает президент РФ по представлению зампредседателя Собвеза. В состав входят представители федеральных органов государственной власти, органы государственной власти субъектов России, других госорганов и организаций.
Согласно указу, Комиссия осуществляет деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в сфере противодействия распространению инфекционных заболеваний.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния