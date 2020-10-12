https://ria.ru/20201012/komissiya-1579490082.html

Путин распорядился создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:32

2020-10-12T21:32

2020-10-12T22:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Подчеркивается, что Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых болезней. Также она будет заниматься мониторингом распространения заболеваний, проводить анализ и оценку состояния коллективного населения России на результатах научных исследований. Кроме того, Комиссия будет оценивать уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.Состав Комиссии по должностям утверждает президент РФ по представлению зампредседателя Собвеза. В состав входят представители федеральных органов государственной власти, органы государственной власти субъектов России, других госорганов и организаций.Согласно указу, Комиссия осуществляет деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в сфере противодействия распространению инфекционных заболеваний.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин