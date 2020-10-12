https://ria.ru/20201012/kolomenskaya-1579342745.html

В Москве появится новая пешеходная зона у метро "Коломенская"

Удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением появится в российской столице возле станции метро "Коломенская", сообщил журналистам... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:44

2020-10-12T07:44

2020-10-12T07:44

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петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА 12 окт - РИА Новости.</strong> Удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением появится в российской столице возле станции метро "Коломенская", сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".Он отметил, что важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская"."Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение", - поделился планами заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства территории Большие Каменщики - метро "Коломенская" все воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров.Для комфорта пассажиров общественного транспорта около 40 устаревших остановочных павильонов заменят на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.Он добавил, что на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.Также для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

https://realty.ria.ru/20200727/1574988838.html

https://realty.ria.ru/20201009/metro-1579049019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/sobyanin-1578457207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество