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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201012/kolomenskaya-1579342745.html
В Москве появится новая пешеходная зона у метро "Коломенская"
Удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением появится в российской столице возле станции метро "Коломенская", сообщил журналистам... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T07:44
2020-10-12T07:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА 12 окт - РИА Новости.</strong> Удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением появится в российской столице возле станции метро "Коломенская", сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".Он отметил, что важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская"."Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение", - поделился планами заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства территории Большие Каменщики - метро "Коломенская" все воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров.Для комфорта пассажиров общественного транспорта около 40 устаревших остановочных павильонов заменят на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.Он добавил, что на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.Также для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.
https://realty.ria.ru/20200727/1574988838.html
https://realty.ria.ru/20201009/metro-1579049019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/sobyanin-1578457207.html
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петр бирюков, москва, общество

В Москве появится новая пешеходная зона у метро "Коломенская"

07:44 12.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВход в вестибюль отремонтированной станции метро "Коломенская"
Вход в вестибюль отремонтированной станции метро Коломенская - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА 12 окт - РИА Новости. Удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением появится в российской столице возле станции метро "Коломенская", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Возле станции метро "Коломенская" в рамках благоустройства появится удобная пешеходная зона со скамейками для отдыха и современным освещением", - сказал Бирюков.
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Он отметил, что работы по благоустройству ведутся на улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".
"Главная задача - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров. Основными точками притяжения при реконструкции вылетных магистралей являются станции метро и остановки общественного транспорта, которые после завершения работ становятся своеобразными городскими мини-площадями",-  рассказал Бирюков.
Он отметил, что важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская".
"Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение", - поделился планами заммэра.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства территории Большие Каменщики - метро "Коломенская" все воздушные кабельные линии убирают под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров.
"Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов - запланировано увеличение числа пешеходных переходов, на части "зебр" установят контрастное освещение", - подчеркнул Бирюков.
Для комфорта пассажиров общественного транспорта около 40 устаревших остановочных павильонов заменят на современные, в которых можно зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.
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Он добавил, что на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.
Также для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.
"В настоящее время работы выполнены на 65%, их планируется завершить в декабре", - заключил Бирюков.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
 
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