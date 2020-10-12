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В Нижнем Новгороде проверят колледж, где детей заставляли ходить босиком
Доследственная проверка проводится в Нижнем Новгороде после появления в СМИ информации о том, что в одном из местных колледжей детей заставляют ходить босиком в РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:01
2020-10-12T17:01
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Доследственная проверка проводится в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> после появления в СМИ информации о том, что в одном из местных колледжей детей заставляют ходить босиком в наказание за забытую сменную обувь, сообщает следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Ранее нижегородский телеканал "<a href="http://setinn.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Кстати</a>" показал сюжет об учащихся Нижегородского колледжа малого бизнеса, где подростков (в основном, девочек) вынуждают ходить по бетонному полу без обуви - в колготках или носках. По словам родителей учащихся, таким образом преподаватели колледжа решили наказать детей, пришедших на занятия без сменной обуви."По информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html
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нижний новгород
нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде проверят колледж, где детей заставляли ходить босиком

17:01 12.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Нижнем Новгороде после появления в СМИ информации о том, что в одном из местных колледжей детей заставляют ходить босиком в наказание за забытую сменную обувь, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет об учащихся Нижегородского колледжа малого бизнеса, где подростков (в основном, девочек) вынуждают ходить по бетонному полу без обуви - в колготках или носках. По словам родителей учащихся, таким образом преподаватели колледжа решили наказать детей, пришедших на занятия без сменной обуви.
"По информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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