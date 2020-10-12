https://ria.ru/20201012/kolledzh-1579446177.html
В Нижнем Новгороде проверят колледж, где детей заставляли ходить босиком
Доследственная проверка проводится в Нижнем Новгороде после появления в СМИ информации о том, что в одном из местных колледжей детей заставляют ходить босиком в РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:01
2020-10-12T17:01
2020-10-12T17:01
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Доследственная проверка проводится в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> после появления в СМИ информации о том, что в одном из местных колледжей детей заставляют ходить босиком в наказание за забытую сменную обувь, сообщает следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Ранее нижегородский телеканал "<a href="http://setinn.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Кстати</a>" показал сюжет об учащихся Нижегородского колледжа малого бизнеса, где подростков (в основном, девочек) вынуждают ходить по бетонному полу без обуви - в колготках или носках. По словам родителей учащихся, таким образом преподаватели колледжа решили наказать детей, пришедших на занятия без сменной обуви."По информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html
1
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия