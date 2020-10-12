https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579443655.html

Нацбанк Киргизии отменил запрет на трансграничные финансовые операции

Нацбанк Киргизии отменил введенный на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:46

2020-10-12T16:46

2020-10-12T16:46

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Нацбанк <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> отменил введенный на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе финансового регулятора."Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи", - сообщил представитель пресс-службы.Также с 9.00 (6.00 мск) 13 октября коммерческими банками будет осуществляться прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире