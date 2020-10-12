https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579341049.html

В комендатуре Бишкека рассказали о ситуации в столице Киргизии

Обстановка в Бишкеке спокойная, ночь прошла тихо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе комендатуры столицы Киргизии. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T07:07

2020-10-12T07:07

2020-10-12T07:07

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка в Бишкеке спокойная, ночь прошла тихо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе комендатуры столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a>."На утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Город Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, с 5.00 утра местного времени (2.00 мск) движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме, продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и госучреждения."Фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций зафиксировано и выявлено не было", - уточнили в пресс-службе.Представитель генерального штаба сообщил РИА Новости, что ситуация на блокпостах в столице Киргизии стабильная, происшествий за минувшую ночь и в ходе текущих суток не зафиксировано.Ранее в генштабе сообщали РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил Киргизии выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа.В понедельник, 5 октября, в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.В субботу парламент Киргизии утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201011/protesty-1579328326.html

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире