https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385574.html

Ереван заявил, что Баку атаковал более 120 населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая Степанакерт, заявил глава МИД Армении Зограб РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T12:55

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян на встрече с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> в Москве.По его словам, за это время неизбирательные удары с применением авиации, включая поддержку со стороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, использование беспилотных летательных аппаратов и тяжелой артиллерии, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. "По состоянию на 10 октября от действий вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих их сил погибло 23 мирных жителя, более сотни жителей получили ранения, из них 81 - тяжелые", - сообщил он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> добавил, что огромный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре и жилому фонду в Карабахе. "Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественно-производственного назначения, энергоснабжение, связь, водоснабжение, мосты, школы, детские сады, дома культуры, фабрики подверглись ударам и были частично уничтожены. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры, большое повреждение нанесено электросетям по всей стране, более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены", - сказал Мнацаканян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

степанакерт

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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