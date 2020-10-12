Ереван заявил, что Баку атаковал более 120 населенных пунктов в Карабахе
12:20 12.10.2020 (обновлено: 12:55 12.10.2020)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая Степанакерт, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Отсутствие военных объектов вблизи нападений Азербайджана лишний раз подтверждает умысел в действиях Азербайджана, что равносильно военным преступлениям. За время осуществления этой агрессии вооруженные силы Азербайджана атаковали более 120 гражданских населенных пунктов Арцаха, включая густонаселенные города, включая столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, Шуши и другие города", - сказал Мнацаканян.
По его словам, за это время неизбирательные удары с применением авиации, включая поддержку со стороны Турции, использование беспилотных летательных аппаратов и тяжелой артиллерии, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. "По состоянию на 10 октября от действий вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих их сил погибло 23 мирных жителя, более сотни жителей получили ранения, из них 81 - тяжелые", - сообщил он.
Глава МИД Армении добавил, что огромный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре и жилому фонду в Карабахе. "Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественно-производственного назначения, энергоснабжение, связь, водоснабжение, мосты, школы, детские сады, дома культуры, фабрики подверглись ударам и были частично уничтожены. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры, большое повреждение нанесено электросетям по всей стране, более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены", - сказал Мнацаканян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.