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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385574.html
Ереван заявил, что Баку атаковал более 120 населенных пунктов в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая Степанакерт, заявил глава МИД Армении Зограб РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:20
2020-10-12T12:55
зограб мнацаканян
обсе
сергей лавров
мид армении
нагорно-карабахская республика
москва
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян на встрече с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> в Москве.По его словам, за это время неизбирательные удары с применением авиации, включая поддержку со стороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, использование беспилотных летательных аппаратов и тяжелой артиллерии, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. "По состоянию на 10 октября от действий вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих их сил погибло 23 мирных жителя, более сотни жителей получили ранения, из них 81 - тяжелые", - сообщил он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> добавил, что огромный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре и жилому фонду в Карабахе. "Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественно-производственного назначения, энергоснабжение, связь, водоснабжение, мосты, школы, детские сады, дома культуры, фабрики подверглись ударам и были частично уничтожены. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры, большое повреждение нанесено электросетям по всей стране, более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены", - сказал Мнацаканян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201012/karabakh-1579385065.html
нагорно-карабахская республика
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зограб мнацаканян, обсе, сергей лавров, мид армении, нагорно-карабахская республика, москва, сша, степанакерт, армения, в мире

Ереван заявил, что Баку атаковал более 120 населенных пунктов в Карабахе

12:20 12.10.2020 (обновлено: 12:55 12.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана за время агрессии в Нагорном Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая Степанакерт, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Отсутствие военных объектов вблизи нападений Азербайджана лишний раз подтверждает умысел в действиях Азербайджана, что равносильно военным преступлениям. За время осуществления этой агрессии вооруженные силы Азербайджана атаковали более 120 гражданских населенных пунктов Арцаха, включая густонаселенные города, включая столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, Шуши и другие города", - сказал Мнацаканян.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 12:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван настаивает на создании механизмов соблюдения перемирия в Карабахе
По его словам, за это время неизбирательные удары с применением авиации, включая поддержку со стороны Турции, использование беспилотных летательных аппаратов и тяжелой артиллерии, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. "По состоянию на 10 октября от действий вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих их сил погибло 23 мирных жителя, более сотни жителей получили ранения, из них 81 - тяжелые", - сообщил он.
Глава МИД Армении добавил, что огромный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре и жилому фонду в Карабахе. "Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественно-производственного назначения, энергоснабжение, связь, водоснабжение, мосты, школы, детские сады, дома культуры, фабрики подверглись ударам и были частично уничтожены. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры, большое повреждение нанесено электросетям по всей стране, более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены", - сказал Мнацаканян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянОБСЕСергей ЛавровМИД АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАСтепанакертАрменияВ мире
 
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