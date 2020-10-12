Карабах опроверг данные об успехах Азербайджана на южном направлении
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло заявление Баку об успехах вооруженных сил Азербайджана на южном, гадрутском направлении линии соприкосновения.
"Азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что якобы нанесли артиллерийские удары по отступающим в направлении (поселка – ред.) Кармир Шука (Красный рынок) подразделениям Армии обороны, что привело к серьезным потерям. Азербайджанская пропагандистская машина, как обычно, искажает реальность, пытаясь любой ценой доказать голословное заявление (президента Азербайджана – ред.) Ильхама Алиева о взятии под контроль Гадрута", - говорится в сообщении военного ведомства в Facebook.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд у города Мартуни. Город Мартуни в Карабахе подвергся обстрелу.
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Неразорвавшийся снаряд у города Мартуни. Город Мартуни в Карабахе подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
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Неразорвавшийся снаряд у города Мартуни. Город Мартуни в Карабахе подвергся обстрелу.
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Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Жители собирают уцелевшие вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
В минобороны заявили, что подразделения Армии обороны Карабаха продолжают уверено выполнять поставленные перед ними боевые задачи по всей протяженности линии соприкосновения, "пресекая попытки наступательных действий не соблюдающих режим перемирия азербайджанских войск". "Продолжается боевая операция по окружению и ликвидации просочившейся в гадрутском направлении диверсионно-разведывательной группы. Оперативная обстановка полностью контролируется Армией обороны", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.