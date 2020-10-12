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https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579349078.html
Онлайн-конференция о причинах гибели морских животных на Камчатке
12 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Массовая гибель морских животных на Камчатке – природное явление".
2020-10-12T09:13
2020-10-12T12:04
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201012/952936520.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;<br>-&nbsp;вице-президент РАН Андрей&nbsp; АДРИАНОВ;<br>- директор Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного Отделения РАН Павел ДМИТРИНОК.<br><br>В ходе мероприятия будет рассказано о научных исследованиях, которые проводились и проводятся в более чем 10-ти научных организациях страны в связи с катастрофой на Камчатке, и даны ответы на вопросы журналистов. <br>По мнению ученых, массовая гибель морских организмов в конце сентября этого года на Камчатке – не техногенная катастрофа, а природное явление, известное под названием "вредоносное цветение водорослей", или "красный прилив". Чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характера, действующие на фауну океана, а также на человека.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о причинах гибели морских животных на Камчатке

09:13 12.10.2020 (обновлено: 12:04 12.10.2020)
 
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12 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Массовая гибель морских животных на Камчатке – природное явление".
Задать вопрос

Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН Андрей  АДРИАНОВ;
- директор Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного Отделения РАН Павел ДМИТРИНОК.

В ходе мероприятия будет рассказано о научных исследованиях, которые проводились и проводятся в более чем 10-ти научных организациях страны в связи с катастрофой на Камчатке, и даны ответы на вопросы журналистов.
По мнению ученых, массовая гибель морских организмов в конце сентября этого года на Камчатке – не техногенная катастрофа, а природное явление, известное под названием "вредоносное цветение водорослей", или "красный прилив". Чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характера, действующие на фауну океана, а также на человека.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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