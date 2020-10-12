Онлайн-конференция о причинах гибели морских животных на Камчатке
09:13 12.10.2020 (обновлено: 12:04 12.10.2020)
12 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Массовая гибель морских животных на Камчатке – природное явление".
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Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН Андрей АДРИАНОВ;
- директор Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного Отделения РАН Павел ДМИТРИНОК.
В ходе мероприятия будет рассказано о научных исследованиях, которые проводились и проводятся в более чем 10-ти научных организациях страны в связи с катастрофой на Камчатке, и даны ответы на вопросы журналистов.
По мнению ученых, массовая гибель морских организмов в конце сентября этого года на Камчатке – не техногенная катастрофа, а природное явление, известное под названием "вредоносное цветение водорослей", или "красный прилив". Чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характера, действующие на фауну океана, а также на человека.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент РАН Александр СЕРГЕЕВ;
- вице-президент РАН Андрей АДРИАНОВ;
- директор Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного Отделения РАН Павел ДМИТРИНОК.
В ходе мероприятия будет рассказано о научных исследованиях, которые проводились и проводятся в более чем 10-ти научных организациях страны в связи с катастрофой на Камчатке, и даны ответы на вопросы журналистов.
По мнению ученых, массовая гибель морских организмов в конце сентября этого года на Камчатке – не техногенная катастрофа, а природное явление, известное под названием "вредоносное цветение водорослей", или "красный прилив". Чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитического характера, действующие на фауну океана, а также на человека.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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