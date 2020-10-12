https://ria.ru/20201012/ischeznovenie-1579360596.html

Эпидемиолог оценил возможность резкого исчезновения коронавируса

Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:43

2020-10-12T10:43

2020-10-12T10:43

распространение нового коронавируса

николай брико

коронавирус в россии

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> им.И.М. Сеченова <a href="http://ria.ru/person_nikolay-briko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Брико</a> в беседе с "<a href="https://rg.ru/tema/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газетой</a>" оценил возможность неожиданного исчезновения вируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV2</a>, как это было с его предшественником SARS-CoV1.По мнению эпидемиолога, новый коронавирус не исчезнет и станет одним из вирусов группы микроорганизмов, которые вызывают ОРВИ. Похожее, как отметил Брико, случилось и с вирусом, вызвавшим пандемию в 2009-2010 годах.Также ученый напомнил, что заболевания, которые вызывает ближневосточный коронавирус, продолжают регистрировать в регионе Аравийского полуострова и в <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>. Это, как он пояснил, связано с особенностями эпидемиологии заболевания.Обострение заболеваемости Брико связал с индивидуальными особенностями организма. Он также отметил, что важное значение имеет и вирулентность возбудителя, а также его доза, попавшая в организм человека."Инфицированность регулируется в основном факторами социального порядка, возможностью реализации ведущих путей передачи и степенью контакта с источником инфекции", — пояснил эпидемиолог. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией он связал с возвращением из отпусков, а также с формированием организованных коллективов.Всего <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">в России с начала эпидемии</a> выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено 37,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерло 1,07 миллиона человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351155.html

россия

саудовская аравия

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, первый мгму имени сеченова, саудовская аравия, бразилия, сша, общество