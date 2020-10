https://ria.ru/20201012/fadeev-1579336205.html

"Орал как ребенок": Фадеев высказался о номинации Агутина на "Грэмми"

Композитор Максим Фадеев рассказал, что он очень рад за своего коллегу Леонида Агутина, альбом которого выдвинули на премию "Грэмми". РИА Новости, 12.10.2020

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Композитор <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Фадеев</a> рассказал, что он очень рад за своего коллегу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Agutin/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Агутина</a>, альбом которого выдвинули на премию "Грэмми".Ранее стало известно, что альбом Агутина альбом La Vida Cosmopolita претендует на номинации "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, выдвинут в номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.Композитор отметил, что всю жизнь и сам мечтал получить эту награду, которую он называет "главной музыкальной премией мира", и добавил, что будет стараться добиться ее в будущем.Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.

максим фадеев, леонид агутин, грэмми