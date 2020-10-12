https://ria.ru/20201012/chelyabinsk-1579367222.html

Фонд дольщиков достроит два проблемных дома в Челябинске

Фонд защиты прав дольщиков достроит два проблемных дома в Челябинске в жилом комплексе "Радуга" в итоге свои квартиры смогут получить 278 человек, сообщила в... РИА Новости, 12.10.2020

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2020-10-12T11:00

челябинская область

"дом.рф"

фонд защиты прав дольщиков

алексей текслер

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

челябинск

челябинская область

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_zashhity_prav_dolshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Фонд защиты прав дольщиков</a> достроит два проблемных дома в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> в жилом комплексе "Радуга" в итоге свои квартиры смогут получить 278 человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Губернатор Челябинской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a> держит ситуацию с долгостроями в регионе на личном контроле и неоднократно обращался в правительство РФ и к представителям АО "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" с просьбой ускорить вопрос рассмотрения объектов <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> на наблюдательном совете Фонда."Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марата Хуснуллина</a> принял решение достроить два проблемных дома в жилом комплексе "Радуга" – свои квартиры смогут получить 278 челябинских дольщиков", - говорится в сообщении.По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, власти прилагают большие усилия, чтобы граждане смогли получить свое жилье. "Хочу отметить, что сейчас главная наша ценность — это люди. Мы прилагаем усилия, чтобы улучшить качество жизни россиян и обеспечить им конституционное право на жилье. Я рад, что сейчас появился действующий механизм, который позволяет нам строить людям дома", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Хуснуллина.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, застройщик ООО "Капитал Дом" (входило в группу компаний "Серебряный ключ"), возводивший дома в ЖК "Радуга" на Краснопольской площадке в Челябинске, был признан банкротом. "После этого между правительством Челябинской области и Фондом защиты прав дольщиков (<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>) было подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета региона", - пояснили в минстрое.По данным правительства региона, в конце сентября в Челябинске на заседании рабочей группы по контролю за ситуацией в сфере жилищного строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан, обсуждались механизмы восстановления прав пострадавших дольщиков. В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов, по каждому из них планом-графиком предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление прав дольщиков.Как ранее сообщал губернатор региона Алексей Текслер, так, решение о достройке было принято по жилому дому в Челябинске - дом на улице Доватора, 46 будет достраиваться за счет фонда, а также в <a href="http://ria.ru/location_Miass/" target="_blank" data-auto="true">Миассе</a> - дольщики "Жилищно-инвестиционной компании" получили денежную компенсацию. Компенсационные выплаты получили 111 семей.По данным пресс-службы, в июле 2020 года наблюдательный совет принял решение достраивать 4 проблемных дома застройщика-банкрота <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> "Радуга" стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК "Дедал–Комид". Еще по трем домам СК "Радуга" приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получают 49 дольщиков. В сентябре этого года набсовет принял решение достроить дом компании ООО "Инман" – 70 дольщиков из <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейска</a> смогут получить своё жилье. Следить за этапами реализации мероприятий дольщики домов, по которым уже принято решение, могут на сайте Фонда Челябинской области.Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в 2019 году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году еще 537,9 миллиона рублей из областного бюджета предусмотрено на эти цели. По закону эти деньги регион должен передать в АО "Дом.РФ" после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.

https://ria.ru/20201001/pamyatnik-1578048985.html

https://ria.ru/20200918/bolnitsa-1577453635.html

москва

челябинск

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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