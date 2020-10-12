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https://ria.ru/20201012/bondarenko-1579493929.html
Замглавы Минэнерго Бондаренко заболела COVID-19
Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь Анастасия Бондаренко заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:22
2020-10-12T22:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия бондаренко
здоровье - общество
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Бондаренко</a> заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ.В пресс-службе Минэнерго подтвердили РИА Новости, что речь идёт о коронавирусе.Ранее в августе COVID-19 переболел министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия бондаренко, здоровье - общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак

Замглавы Минэнерго Бондаренко заболела COVID-19

22:22 12.10.2020
 
© Фото : пресс-служба МинэнергоЗаместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : пресс-служба Минэнерго
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь Анастасия Бондаренко заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ.

"Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко", - говорится в посте ведомства в Instagram.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили РИА Новости, что речь идёт о коронавирусе.
Ранее в августе COVID-19 переболел министр энергетики РФ Александр Новак.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия БондаренкоЗдоровье - ОбществоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр Новак
 
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