https://ria.ru/20201012/bondarenko-1579493929.html

Замглавы Минэнерго Бондаренко заболела COVID-19

Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь Анастасия Бондаренко заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:22

2020-10-12T22:22

2020-10-12T22:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия бондаренко

здоровье - общество

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Бондаренко</a> заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ.В пресс-службе Минэнерго подтвердили РИА Новости, что речь идёт о коронавирусе.Ранее в августе COVID-19 переболел министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/ischeznovenie-1579360596.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия бондаренко, здоровье - общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак