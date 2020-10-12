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https://ria.ru/20201012/bolgariya-1579367042.html
Болгарский посол прибыл в российский МИД
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:59
2020-10-12T11:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
болгария
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Посол Болгарии в Москве <a href="http://ria.ru/person_atanas-krystin/" target="_blank" data-auto="true">Атанас Крыстин</a> прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a> выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.Представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Позже стало известно, что посол Болгарии покинул здание МИД РФ, от комментариев он отказался.
https://ria.ru/20200923/vysylka-1577674843.html
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москва
болгария
РИА Новости
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Новости
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60
Болгарский посол вызван в МИД России после высылки российских дипломатов из Софии
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии. Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, болгария, политика

Болгарский посол прибыл в российский МИД

10:59 12.10.2020 (обновлено: 11:35 12.10.2020)
 
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 18:41
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры Москвы.
Позже стало известно, что посол Болгарии покинул здание МИД РФ, от комментариев он отказался.
 
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваБолгарияПолитика
 
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