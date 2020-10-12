https://ria.ru/20201012/bolgariya-1579367042.html

Болгарский посол прибыл в российский МИД

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:59

2020-10-12T10:59

2020-10-12T11:35

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

болгария

политика

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Посол Болгарии в Москве <a href="http://ria.ru/person_atanas-krystin/" target="_blank" data-auto="true">Атанас Крыстин</a> прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a> выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.Представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Позже стало известно, что посол Болгарии покинул здание МИД РФ, от комментариев он отказался.

https://ria.ru/20200923/vysylka-1577674843.html

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москва

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Болгарский посол вызван в МИД России после высылки российских дипломатов из Софии Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии. Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. 2020-10-12T10:59 true PT0M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, болгария, политика