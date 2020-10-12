https://ria.ru/20201012/bishkek-1579430171.html

Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков

Предварительный ущерб от беспорядков в Бишкеке составил 210 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе мэрии столицы Киргизии. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:47

2020-10-12T15:47

2020-10-12T15:55

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Предварительный ущерб от беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> составил 210 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе мэрии столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.“Предварительный ущерб составил более 17 миллионов сомов. Разбиты 13 автобусов, 16 служебных машин УПСМ (патрульная служба милиции, - ред.), на площади Ала-Тоо было разбито и украдено 65 квадратных метров гранитных плит, повреждены семь карет скорой помощи”, - заявил представитель пресс-службы.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире