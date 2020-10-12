https://ria.ru/20201012/bishkek-1579349818.html

В Бишкеке хотят продлить режим чрезвычайного положения

Комендант Бишкека предлагает продлить режим ЧП на территории столицы Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:19

2020-10-12T09:19

2020-10-12T09:26

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Комендант <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> предлагает продлить режим ЧП на территории столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.Как сообщается, в понедельник президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579341049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/politika-1579197257.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире