Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201012/bishkek-1579349818.html
В Бишкеке хотят продлить режим чрезвычайного положения
Комендант Бишкека предлагает продлить режим ЧП на территории столицы Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:19
2020-10-12T09:26
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579032495_0:56:1278:775_1400x0_80_0_0_15e426b3df289519f647c077598cea0d.jpg
<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Комендант <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> предлагает продлить режим ЧП на территории столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.Как сообщается, в понедельник президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.
https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579341049.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/politika-1579197257.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579032495_0:1:1278:960_1400x0_80_0_0_8cb935a1cd028af00061b1de47b43c56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке хотят продлить режим чрезвычайного положения

09:19 12.10.2020 (обновлено: 09:26 12.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в центре Бишкека. 9 октября 2020
Ситуация в центре Бишкека. 9 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Комендант Бишкека предлагает продлить режим ЧП на территории столицы Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента страны.
Как сообщается, в понедельник президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.
Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 07:07Протесты в Бишкеке
В комендатуре Бишкека рассказали о ситуации в столице Киргизии
"Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но в то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы", - сказал представитель пресс-службы.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 17:33
Как и прежде. Новый премьер Киргизии обозначил планы на связи с Россией
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
22:39В Махачкале временно закрыли все детские сады из-за массового отравления
Лента новостейМолния