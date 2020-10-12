В Бишкеке хотят продлить режим чрезвычайного положения
09:19 12.10.2020 (обновлено: 09:26 12.10.2020)
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в центре Бишкека. 9 октября 2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Как сообщается, в понедельник президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.
"Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но в то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы", - сказал представитель пресс-службы.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.