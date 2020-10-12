МВД Белоруссии пообещало обеспечить порядок в стране
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Правоохранители в Белоруссии на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич.
"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввернуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", - заявил Казакевич, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.