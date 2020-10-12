https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579440386.html

МВД Белоруссии пообещало обеспечить порядок в стране

Правоохранители в Белоруссии на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:36

2020-10-12T16:36

2020-10-12T16:36

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич."Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввернуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", - заявил <a href="http://ria.ru/person_irina-kazakevich/" target="_blank" data-auto="true">Казакевич</a>, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/minsk-1579437469.html

Walter Gabermann Абсолютно правильно. 57

alks.1969 Я бы еще и из страны высылал, пусть на западе поживут, налоги по платят или на пособие поживут... 26

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире