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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579440386.html
МВД Белоруссии пообещало обеспечить порядок в стране
Правоохранители в Белоруссии на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:36
2020-10-12T16:36
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранители в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич."Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввернуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", - заявил <a href="http://ria.ru/person_irina-kazakevich/" target="_blank" data-auto="true">Казакевич</a>, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/minsk-1579437469.html
Абсолютно правильно.
57
Я бы еще и из страны высылал, пусть на западе поживут, налоги по платят или на пособие поживут...
26
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белоруссия
РИА Новости
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии пообещало обеспечить порядок в стране

16:36 12.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Правоохранители в Белоруссии на фоне продолжающихся акций протеста "не уйдут с улиц", обеспечат порядок в стране, заявил в понедельник первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич.
"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввернуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", - заявил Казакевич, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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