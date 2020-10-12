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https://ria.ru/20201012/auktsion-1579442078.html
Экономист объяснил, за что теория аукционов получила Нобелевскую премию
Теория аукционов – одна из наиболее живых и эффективных областей экономической теории, которая имеет практическое применение в реальной жизни, за это и была... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:40
2020-10-12T16:40
даррен уилсон
высшая школа экономики (вшэ)
швеция
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Теория аукционов – одна из наиболее живых и эффективных областей экономической теории, которая имеет практическое применение в реальной жизни, за это и была присуждена Нобелевская премия в области экономики, заявил РИА Новости заведующий лабораторией Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> Алексей Белянин.Лауреатами премии Госбанка <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> по экономике памяти <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфреда Нобеля</a> стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов"."Это работающая теория, которая описывает, как люди принимают решения. Именно поэтому она является не научным артефактом, а инструментом анализа эффективности существующих торгов: действительно ли с помощью аукциона можно получить наиболее возможный доход, действительно ли товар на аукционе достается самому эффективному покупателю - тому, кому он нужнее всего. Аукционы – это работающий рынок, мы понимаем, как он работает, в том числе, благодаря работе нобелевских лауреатов", - объяснил он.ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕОн отметил, что Милгром и Улисон являются теоретиками широкого профиля. Что касается именно теории аукционов, они провели анализ аукционов с частной информацией (private value) – это аукционы, где истинная ценность товара с точки зрения каждого человека – это его личное дело. Например, это аукционы предметов искусства.Также они проанализировали аукционы с общественной информацией (common value), "то есть во сколько эту вещь оценивает рынок". "Это касается аукционов на недвижимость, земельные участки, месторождений, например, нефти. Реальные аукционы - сочетают в себе private value и common value. Анализ аукционов, когда на них одновременно имеет место и частная, и общественная оценка – это заслуга Милграма и <a href="http://ria.ru/person_Darren_Wilson/" target="_blank" data-auto="true">Уилсона</a>", - пояснил Белянин."Вторая заслуга – это анализ проблемы аукциона - "бремени победителя". Она впервые возникла в американских аукционах на право разработки нефтяных шельфов на тихоокеанском побережье, когда выяснялось, что компания, получавшая право на разработку того или иного месторождения, оказывалась банкротом. Причина была довольно понятна: заранее не было известно, сколько в месторождении нефти, у компаний были разные оценки – по правилам аукциона выигрывала компания, готовая заплатить наибольшую цену. А это та компания, которая это месторождение оценивала по объему нефти выше всех", - рассказал собеседник агентства.Он также отнес к их заслугам разработку механизмов патентных аукционов, например, на радиочастоты, которой, однако, занимались и другие ученые.
https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/guterresh-1579057448.html
https://ria.ru/20201008/premiya-1578828506.html
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даррен уилсон, высшая школа экономики (вшэ), швеция

Экономист объяснил, за что теория аукционов получила Нобелевскую премию

16:40 12.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Теория аукционов – одна из наиболее живых и эффективных областей экономической теории, которая имеет практическое применение в реальной жизни, за это и была присуждена Нобелевская премия в области экономики, заявил РИА Новости заведующий лабораторией Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.
Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".
"Экономическую теорию часто критикуют за то, что она очень абстрактна, далека от жизни, не решает реальные проблемы экономики. Одна из немногих историй успеха в экономической теории – это теория аукционов. … Успех в том, что экономисты второй половины XX века объяснили, как аукционы работают, построили теорию аукционов, и показали - эта теория подтверждается на практике", - отметил Белянин.
"Это работающая теория, которая описывает, как люди принимают решения. Именно поэтому она является не научным артефактом, а инструментом анализа эффективности существующих торгов: действительно ли с помощью аукциона можно получить наиболее возможный доход, действительно ли товар на аукционе достается самому эффективному покупателю - тому, кому он нужнее всего. Аукционы – это работающий рынок, мы понимаем, как он работает, в том числе, благодаря работе нобелевских лауреатов", - объяснил он.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Он отметил, что Милгром и Улисон являются теоретиками широкого профиля. Что касается именно теории аукционов, они провели анализ аукционов с частной информацией (private value) – это аукционы, где истинная ценность товара с точки зрения каждого человека – это его личное дело. Например, это аукционы предметов искусства.
Также они проанализировали аукционы с общественной информацией (common value), "то есть во сколько эту вещь оценивает рынок". "Это касается аукционов на недвижимость, земельные участки, месторождений, например, нефти. Реальные аукционы - сочетают в себе private value и common value. Анализ аукционов, когда на них одновременно имеет место и частная, и общественная оценка – это заслуга Милграма и Уилсона", - пояснил Белянин.
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"Вторая заслуга – это анализ проблемы аукциона - "бремени победителя". Она впервые возникла в американских аукционах на право разработки нефтяных шельфов на тихоокеанском побережье, когда выяснялось, что компания, получавшая право на разработку того или иного месторождения, оказывалась банкротом. Причина была довольно понятна: заранее не было известно, сколько в месторождении нефти, у компаний были разные оценки – по правилам аукциона выигрывала компания, готовая заплатить наибольшую цену. А это та компания, которая это месторождение оценивала по объему нефти выше всех", - рассказал собеседник агентства.
Он также отнес к их заслугам разработку механизмов патентных аукционов, например, на радиочастоты, которой, однако, занимались и другие ученые.
"Это работающий пример экономической теории, живая область, которая показала свою полезность и эффективность, в этом смысле данная Нобелевская премия одна из бесспорных и миролюбивых, поскольку вряд ли возможно найти людей, которые опротестовали бы эффективность аукциона", - заключил Белянин.
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Даррен УилсонВысшая школа экономики (ВШЭ)Швеция
 
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