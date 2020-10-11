В Минске задержали российских журналистов
14:15 11.10.2020 (обновлено: 14:35 11.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Около десяти журналистов задержаны в центре Минска, они будут доставлены в отделение милиции для проверки документов, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В воскресенье в Минске оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста – "марш гордости".
"Это группа примерно из десяти журналистов, они будут доставлены в Октябрьский РУВД для проверки документов", - сказала Ганусевич.
Ранее она сообщала РИА Новости, что для проверки документов в отделение милиции в белорусской столице доставлены три российских корреспондента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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