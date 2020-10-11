В Минске около трех тысяч протестующих привлекли к ответственности
20:12 11.10.2020 (обновлено: 21:49 11.10.2020)
© REUTERS / BelaPANСотрудники правоохранительных органов проводят задержания во время митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Около трех тысяч человек привлечены в Минске к административной ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе, сообщил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.
"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску - к административной ответственности - за весь этот период (с начала акций протеста 9 августа – ред.) около трех тысяч человек… Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34 (за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий – ред.)", - рассказал Лаврухин в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.