https://ria.ru/20201011/yaroshenko-1579284127.html

Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок

Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:17

2020-10-11T15:17

2020-10-11T15:17

константин ярошенко

сша

в мире

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Российского летчика <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Константина Ярошенко</a>, отбывающего срок в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.Ярошенко сообщила, что со 2 сентября ее супруга держали на карантине "по непонятным причинам". "Он целый месяц провел в заточении: 1,5 квадратных метра, все время в темноте, прогулки только три раза в неделю по часу. При том, что в карцере им положены прогулки каждый день, а тут даже хуже, чем в карцере", - сказала она.<a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> добавила, что состояние здоровья у Константина "неважное": повышенное давление, головные и зубные боли. В настоящее время, со слов ее мужа, есть двое больных коронавирусом.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/yaroshenko-1577128816.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин ярошенко, сша, в мире