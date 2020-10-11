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Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок
Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:17
2020-10-11T15:17
константин ярошенко
сша
в мире
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Российского летчика <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Константина Ярошенко</a>, отбывающего срок в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.Ярошенко сообщила, что со 2 сентября ее супруга держали на карантине "по непонятным причинам". "Он целый месяц провел в заточении: 1,5 квадратных метра, все время в темноте, прогулки только три раза в неделю по часу. При том, что в карцере им положены прогулки каждый день, а тут даже хуже, чем в карцере", - сказала она.<a href="http://ria.ru/location_StateofVictoria/" target="_blank" data-auto="true">Виктория</a> добавила, что состояние здоровья у Константина "неважное": повышенное давление, головные и зубные боли. В настоящее время, со слов ее мужа, есть двое больных коронавирусом.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/yaroshenko-1577128816.html
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константин ярошенко, сша, в мире

Летчика Ярошенко вернули из карантинного изолятора в тюремный блок

15:17 11.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, перевели в тюремный блок после месяца на карантине, где условия были "хуже карцера", сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.
"Сейчас Костю перевели в тюремный блок другой, не тот, в котором он был. Не знаю почему", - сказала она.
Ярошенко сообщила, что со 2 сентября ее супруга держали на карантине "по непонятным причинам". "Он целый месяц провел в заточении: 1,5 квадратных метра, все время в темноте, прогулки только три раза в неделю по часу. При том, что в карцере им положены прогулки каждый день, а тут даже хуже, чем в карцере", - сказала она.
Виктория добавила, что состояние здоровья у Константина "неважное": повышенное давление, головные и зубные боли. В настоящее время, со слов ее мужа, есть двое больных коронавирусом.
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 10:50
Посольство РФ выразило недовольство Госдепу по поводу заключения Ярошенко
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
 
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Константин ЯрошенкоСШАВ мире
 
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