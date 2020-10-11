https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579329911.html

Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса

Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T23:43

2020-10-11T23:43

2020-10-12T00:21

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, сообщила глава надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она добавила, что перепарат не вызывает никаких аллергических реакций. Это установили на этапах доклинических испытаний, проводившихся на животных, и во время заключительной фазы исследований с участием добровольцев.<a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> пояснила, что у нее сезонная аллергия — поллиноз, при этом никакой реакции на препарат у нее не было "ни по ощущениям, ни по по результатам лабораторных исследований".Ранее глава центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> сообщал, что планируемая дата регистрации вакцины — 15 октября."ЭпиВакКорона" станет вторым зарегистрированным препаратом для прививки от COVID-19, первой вакциной была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578472155.html

Руслан Беставашвили правильно, сперва надо избавиться от хроников... потом доберутся и до здоровых... мешаем, уж очень мешаем мы, простой люд жить им, теи кьо возомнил себя богами. скпжу просто, бумеранг всегда возвращается... 20

Арсений Новиков Молодцы! 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)