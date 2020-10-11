https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579329911.html
Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T23:43
2020-10-11T23:43
2020-10-12T00:21
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, сообщила глава надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она добавила, что перепарат не вызывает никаких аллергических реакций. Это установили на этапах доклинических испытаний, проводившихся на животных, и во время заключительной фазы исследований с участием добровольцев.<a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> пояснила, что у нее сезонная аллергия — поллиноз, при этом никакой реакции на препарат у нее не было "ни по ощущениям, ни по по результатам лабораторных исследований".Ранее глава центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> сообщал, что планируемая дата регистрации вакцины — 15 октября."ЭпиВакКорона" станет вторым зарегистрированным препаратом для прививки от COVID-19, первой вакциной была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578472155.html
Руслан Беставашвили
правильно, сперва надо избавиться от хроников... потом доберутся и до здоровых... мешаем, уж очень мешаем мы, простой люд жить им, теи кьо возомнил себя богами. скпжу просто, бумеранг всегда возвращается...
20
Арсений Новиков
Молодцы!
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8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)