https://ria.ru/20201011/styuardessa-1579273068.html
Самая красивая стюардесса России вызвала ажиотаж снимком в белье
Российская стюардесса Алена Глухова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:45
2020-10-11T13:45
2020-10-11T13:46
шоубиз
алена глухова
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Российская стюардесса <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova/">Алена Глухова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGKyJv7J-W2/" target="_blank">Instagram</a> новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков.На снимках девушка позирует в белье телесного цвета и в белой рубашке с черными линиями. Она сделала неяркий макияж и распустила длинные волосы. В подписи к фото Глухова составила список фильмов для вечера и сообщила, что кино ей нравится больше, чем сериалы.Подписчики поблагодарили ее за подборку и осыпали хвалебными комментариями по поводу внешности.“Какие красивые женщины живут на планете Земля”, “Что за невероятная красота в ленте?!”, “Невероятная женщина”, “Красавица”, “Просто шикарная”, “Вылитая Джоли”, “Вы прекрасны во всех смыслах! Желаю вам самого лучшего”, - написали они. Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Сейчас бортпроводница ожидает появления первого ребенка.
https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена глухова, общество
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Российская стюардесса Алена Глухова
опубликовала в Instagram
новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков.
На снимках девушка позирует в белье телесного цвета и в белой рубашке с черными линиями. Она сделала неяркий макияж и распустила длинные волосы. В подписи к фото Глухова составила список фильмов для вечера и сообщила, что кино ей нравится больше, чем сериалы.
Подписчики поблагодарили ее за подборку и осыпали хвалебными комментариями по поводу внешности.
“Какие красивые женщины живут на планете Земля”, “Что за невероятная красота в ленте?!”, “Невероятная женщина”, “Красавица”, “Просто шикарная”, “Вылитая Джоли”, “Вы прекрасны во всех смыслах! Желаю вам самого лучшего”, - написали они.
Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Сейчас бортпроводница ожидает появления первого ребенка.