https://ria.ru/20201011/styuardessa-1579273068.html

Самая красивая стюардесса России вызвала ажиотаж снимком в белье

Российская стюардесса Алена Глухова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:45

2020-10-11T13:45

2020-10-11T13:46

шоубиз

алена глухова

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Российская стюардесса <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova/">Алена Глухова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGKyJv7J-W2/" target="_blank">Instagram</a> новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков.На снимках девушка позирует в белье телесного цвета и в белой рубашке с черными линиями. Она сделала неяркий макияж и распустила длинные волосы. В подписи к фото Глухова составила список фильмов для вечера и сообщила, что кино ей нравится больше, чем сериалы.Подписчики поблагодарили ее за подборку и осыпали хвалебными комментариями по поводу внешности.“Какие красивые женщины живут на планете Земля”, “Что за невероятная красота в ленте?!”, “Невероятная женщина”, “Красавица”, “Просто шикарная”, “Вылитая Джоли”, “Вы прекрасны во всех смыслах! Желаю вам самого лучшего”, - написали они. Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Сейчас бортпроводница ожидает появления первого ребенка.

https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена глухова, общество