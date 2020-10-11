Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201011/styuardessa-1579273068.html
Самая красивая стюардесса России вызвала ажиотаж снимком в белье
Российская стюардесса Алена Глухова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:45
2020-10-11T13:46
шоубиз
алена глухова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576931549_0:270:1432:1076_1400x0_80_0_0_1df9ded22bbd1e4ea99b2c8065c95f4e.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Российская стюардесса <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova/">Алена Глухова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGKyJv7J-W2/" target="_blank">Instagram</a> новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков.На снимках девушка позирует в белье телесного цвета и в белой рубашке с черными линиями. Она сделала неяркий макияж и распустила длинные волосы. В подписи к фото Глухова составила список фильмов для вечера и сообщила, что кино ей нравится больше, чем сериалы.Подписчики поблагодарили ее за подборку и осыпали хвалебными комментариями по поводу внешности.“Какие красивые женщины живут на планете Земля”, “Что за невероятная красота в ленте?!”, “Невероятная женщина”, “Красавица”, “Просто шикарная”, “Вылитая Джоли”, “Вы прекрасны во всех смыслах! Желаю вам самого лучшего”, - написали они. Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Сейчас бортпроводница ожидает появления первого ребенка.
https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576931549_0:136:1432:1210_1400x0_80_0_0_3c85ad1b86f200e6d89987e36008bdea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алена глухова, общество

Самая красивая стюардесса России вызвала ажиотаж снимком в белье

13:45 11.10.2020 (обновлено: 13:46 11.10.2020)
 
© Фото : @alenastewardessСтюардесса Алена Глухова
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : @alenastewardess
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская стюардесса Алена Глухова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг подписчиков.
На снимках девушка позирует в белье телесного цвета и в белой рубашке с черными линиями. Она сделала неяркий макияж и распустила длинные волосы. В подписи к фото Глухова составила список фильмов для вечера и сообщила, что кино ей нравится больше, чем сериалы.
Подписчики поблагодарили ее за подборку и осыпали хвалебными комментариями по поводу внешности.
“Какие красивые женщины живут на планете Земля”, “Что за невероятная красота в ленте?!”, “Невероятная женщина”, “Красавица”, “Просто шикарная”, “Вылитая Джоли”, “Вы прекрасны во всех смыслах! Желаю вам самого лучшего”, - написали они.
Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Сейчас бортпроводница ожидает появления первого ребенка.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 20:15Шоубиз
Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть
 
Обсудить4
ШоубизАлена ГлуховаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния