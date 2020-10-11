https://ria.ru/20201011/smertnost-1579272331.html
Стало известно, кто чаще умирает от коронавируса
Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем Telegram-канале замминистра... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:38
2020-10-11T13:38
2020-10-11T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег салагай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_95:0:3721:2039_1400x0_80_0_0_41afef86573089c56a0e11da53ac4b88.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем <a href="https://t.me/s/salagai" target="_blank">Telegram-канале </a>замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Он уточнил, что уменьшение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий."Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_307:0:3187:2160_1400x0_80_0_0_e9bf8775e51256adc016aa6946cf8aca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег салагай, общество