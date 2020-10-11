https://ria.ru/20201011/smertnost-1579272331.html

Стало известно, кто чаще умирает от коронавируса

Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем Telegram-канале замминистра... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:38

2020-10-11T13:38

2020-10-11T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег салагай

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем <a href="https://t.me/s/salagai" target="_blank">Telegram-канале </a>замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Он уточнил, что уменьшение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий."Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег салагай, общество