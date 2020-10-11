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Стало известно, кто чаще умирает от коронавируса
Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем Telegram-канале замминистра... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:38
2020-10-11T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег салагай
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем <a href="https://t.me/s/salagai" target="_blank">Telegram-канале </a>замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Он уточнил, что уменьшение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий."Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег салагай, общество

Стало известно, кто чаще умирает от коронавируса

13:38 11.10.2020 (обновлено: 13:40 11.10.2020)
 
© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Depositphotos / mostockfootage
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Люди, страдающие ожирением, при заражении коронавирусной инфекцией имеют на 48% большую вероятность смерти, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
"Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе", - говорится в сообщении.
Он уточнил, что уменьшение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий.
"Выяснить, есть ли у вас избыточная масса тела, довольно легко. Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Он равен массе тела (в килограммах) / рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для волнения", - пояснил Салагай.
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