https://ria.ru/20201011/rudkovskaya-1579278579.html
"А как же малыш?": подписчиков возмутило фото Рудковской с новой сумкой
Яна Рудковская опубликовала в микроблоге фото с новой сумкой за 355 тысяч рублей и вызвала вопросы у подписчиков, обеспокоенных судьбой новорожденного сына... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:33
2020-10-11T14:33
2020-10-11T14:33
шоубиз
гном гномыч
мегаспорт
яна рудковская
москва
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> опубликовала в микроблоге фото с новой сумкой за 355 тысяч рублей и вызвала вопросы у подписчиков, обеспокоенных судьбой новорожденного сына продюсера.Супруга Евгения Плющенко поделилась в <a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru" target="_blank">Instagram </a>новым снимком. На нем она позирует с сумкой известного бренда стоимостью свыше 300 тысяч рублей."А какое сегодня прекрасное воскресенье и какая хорошая погода в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>! Собираемся в <a href="http://ria.ru/organization_Megasport/" target="_blank" data-auto="true">Мегаспорт</a> поболеть за нашу команду", - написала Рудковская в комментарии.Подписчики тут же задались вопросом, с кем находится младший сын продюсера, пока мама ходит на мероприятия:<br>"Яна, вы точно ребенка приобрели, а не собачку? А то как-то ни слова о младенце, а все дела, дела".<br>"А как же малыш?"<br>"Где же связь матери и младенца?"<br>"Вот и вырастают дети с психологическими проблемами, когда их чужие тетки нянчат.Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года. У пары уже есть общий ребенок – 7-летний Саша, которого родители называют <a href="http://ria.ru/person_gnom_gnomych/" target="_blank" data-auto="true">Гном Гномыч</a>.
https://ria.ru/20201008/rudkovskaya-1578740307.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гном гномыч, мегаспорт, яна рудковская, москва, общество