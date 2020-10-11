https://ria.ru/20201011/poroshenko-1579314049.html

СМИ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко

Состояние экс-президента Украины, заболевшего коронавирусом, улучшилось, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении экс-главы... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:50

2020-10-11T19:50

2020-10-11T21:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

марина порошенко

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 11 окт – РИА Новости.</strong> Состояние экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заболевшего коронавирусом, улучшилось, сообщило издание "<a href="https://www.pravda.com.ua/" target="_blank">Украинская правда</a>" со ссылкой на источник в окружении экс-главы государства.<a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> 29 сентября сообщил, что заразился коронавирусом. Его супруга Марина 3 октября сообщила, что Петра Порошенко госпитализировали, у него двустороннее воспаление легких. Кроме того, <a href="http://ria.ru/person__59/" target="_blank" data-auto="true">Марина Порошенко</a> 7 октября заявила, что у него ухудшились показатели крови.На 11 октября в стране выявлены 261 034 случая COVID-19 (из них 4768 за минувшие сутки), скончались 4972 человека, выздоровели 113 507.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html

https://ria.ru/20201011/prognoz-1579279324.html

piligrimwl Да что ж такое? Хорошие люди уходят, а ЭТО выживает и опять собирается портить воздух. Да что ж такое, где же справедливость? 46

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, марина порошенко, петр порошенко, украина, в мире