https://ria.ru/20201011/politseyskie-1579256207.html

В Приморье охранявшие поле конопли люди напали на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранявшие поле конопли в Приморье люди открыли огонь по полицейским, сообщает региональное СУСК России. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:57

2020-10-11T10:57

2020-10-11T12:52

хасанский район

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранявшие поле конопли в Приморье люди открыли огонь по полицейским, сообщает региональное СУСК России.Накануне полиция сообщала, что на полуострове Клерка в <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанском районе</a> Приморья при проверке оперативной информации правоохранительные органы обнаружили плантацию маньчжурской конопли. Находившиеся там люди открыли по ним огонь. В ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а еще один скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан.Один из нападавших был убит, второй задержан, розыск остальных в настоящее время продолжается.

https://ria.ru/20201005/politseyskiy-1578245657.html

Чегеваров . Это конечно же наркотик- не поспорить,как кстати тот же табак и алкоголь,только вот алкоголь один из самых опасных и вредных наркотиков,как для здоровья и общества в целом,более чем львиная доля преступлений совершается именно под лишающим разума и вызывающим неадекватную агрессию воздействием алкоголя.. 52

Евгений Долмач "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" 26

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хасанский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасанский район, происшествия