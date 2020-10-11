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https://ria.ru/20201011/politseyskie-1579256207.html
В Приморье охранявшие поле конопли люди напали на полицейских
Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранявшие поле конопли в Приморье люди открыли огонь по полицейским, сообщает региональное СУСК России. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:57
2020-10-11T12:52
хасанский район
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранявшие поле конопли в Приморье люди открыли огонь по полицейским, сообщает региональное СУСК России.Накануне полиция сообщала, что на полуострове Клерка в <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанском районе</a> Приморья при проверке оперативной информации правоохранительные органы обнаружили плантацию маньчжурской конопли. Находившиеся там люди открыли по ним огонь. В ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а еще один скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан.Один из нападавших был убит, второй задержан, розыск остальных в настоящее время продолжается.
https://ria.ru/20201005/politseyskiy-1578245657.html
Это конечно же наркотик- не поспорить,как кстати тот же табак и алкоголь,только вот алкоголь один из самых опасных и вредных наркотиков,как для здоровья и общества в целом,более чем львиная доля преступлений совершается именно под лишающим разума и вызывающим неадекватную агрессию воздействием алкоголя..
52
"посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа"
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хасанский район
РИА Новости
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хасанский район, происшествия

В Приморье охранявшие поле конопли люди напали на полицейских

10:57 11.10.2020 (обновлено: 12:52 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранявшие поле конопли в Приморье люди открыли огонь по полицейским, сообщает региональное СУСК России.
Накануне полиция сообщала, что на полуострове Клерка в Хасанском районе Приморья при проверке оперативной информации правоохранительные органы обнаружили плантацию маньчжурской конопли. Находившиеся там люди открыли по ним огонь. В ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а еще один скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан.

"По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа")", — говорится в сообщении.

Один из нападавших был убит, второй задержан, розыск остальных в настоящее время продолжается.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:24
В Москве экс-полицейский получил 13,5 года колонии за сбыт наркотиков

"По факту смерти лица также возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы", — сообщает следствие.

 
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Хасанский районПроисшествия
 
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