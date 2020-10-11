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https://ria.ru/20201011/politika-1579295505.html
Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Суть внешней и внутренней политики России не состоит в доказательстве отсутствия морального права Запада быть лидерами, задача в гармонизации международных... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:14
2020-10-11T23:28
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Суть внешней и внутренней политики <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> не состоит в доказательстве отсутствия морального права Запада быть лидерами, задача в гармонизации международных отношений, заявила директор департамента информации и печати <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>"."Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит. Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене", — сказала Захарова.
https://ria.ru/20201010/putin-1579092118.html
Продать за границу все что можно включая в дальнейшем и население России.!
34
Задачу нам разъяснили. теперь хотелось бы понять пути её достижения.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

Захарова назвала главную задачу внешней политики России

17:14 11.10.2020 (обновлено: 23:28 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт — РИА Новости. Суть внешней и внутренней политики России не состоит в доказательстве отсутствия морального права Запада быть лидерами, задача в гармонизации международных отношений, заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит. Состоит задача в гармонизации международных отношений, в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития. Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене", — сказала Захарова.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
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