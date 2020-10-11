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Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
Пользователь китайского портала "Sohu" перечисли три продукта, которые помогают сбросить вес, не прибегая к жестким ограничениям. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:26
2020-10-11T09:26
брокколи
похудение
диеты
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости</strong>. Пользователь китайского портала "<a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu</a>" перечисли три продукта, которые помогают <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie/" target="_blank">сбросить вес</a>, не прибегая к жестким ограничениям.По его словам, в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон — поэтому, съев огурец, можно почувствовать насыщение. Кроме того, они ускоряют сжигание жиров, а его калорийность низкая.Также в следует есть <a href="https://ria.ru/product_brokkoli/" target="_blank">брокколи</a>, пищевая ценность которого очень высокая. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.Еще одни продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Ее употребление способно обеспечить чувство сытости, тем самым снизить потребление других калорий. Овсянку можно дополнить обезжиренным йогуртом. Кроме того, каша помогает очищать кишечник, и человек худеет естественным путем.<em><strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong></em>
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брокколи, похудение, диеты, здоровье, общество

Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть

09:26 11.10.2020
 
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Fotolia / JenkoAtaman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователь китайского портала "Sohu" перечисли три продукта, которые помогают сбросить вес, не прибегая к жестким ограничениям.
По его словам, в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон — поэтому, съев огурец, можно почувствовать насыщение. Кроме того, они ускоряют сжигание жиров, а его калорийность низкая.
Также в следует есть брокколи, пищевая ценность которого очень высокая. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.
Еще одни продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Ее употребление способно обеспечить чувство сытости, тем самым снизить потребление других калорий. Овсянку можно дополнить обезжиренным йогуртом. Кроме того, каша помогает очищать кишечник, и человек худеет естественным путем.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 18:30ЗОЖ
"Это жесть": фитнес-тренер раскритиковала диету Елены Малышевой
 
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БрокколипохудениедиетыЗдоровьеОбщество
 
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