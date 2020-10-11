https://ria.ru/20201011/minsk-1579277538.html

В Минске несколько станций метро закрыли из-за акции оппозиции

Несколько станций метро временно закрыты в Минске на вход и выход для пассажиров на фоне акции протеста оппозиции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:19

2020-10-11T14:19

2020-10-11T15:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Несколько станций метро временно закрыты в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на вход и выход для пассажиров на фоне акции протеста оппозиции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки белорусской столицы.В воскресенье оппозиционные Telegram-каналы призывают граждан выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – "марш гордости".Кроме того, там сообщается, что в 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль №2 станции "Площадь Ленина" - вход со стороны площади Независимости, поезда на данной станции останавливаются.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире