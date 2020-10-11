В Минске несколько станций метро закрыли из-за акции оппозиции
14:19 11.10.2020 (обновлено: 15:02 11.10.2020)
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
© Иллюстрация РИА Новости
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Несколько станций метро временно закрыты в Минске на вход и выход для пассажиров на фоне акции протеста оппозиции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки белорусской столицы.
В воскресенье оппозиционные Telegram-каналы призывают граждан выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – "марш гордости".
"Одиннадцатого октября… в 13.35 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, там сообщается, что в 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль №2 станции "Площадь Ленина" - вход со стороны площади Независимости, поезда на данной станции останавливаются.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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