В Минске закрытые из-за протестов станции метро возобновили работу
18:42 11.10.2020 (обновлено: 19:27 11.10.2020)
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Все станции метро в Минске, которые были временно закрыты на вход и выход для пассажиров из-за несанкционированной акции протеста, возобновили работу в обычном режиме, сообщила пресс-служба подземки белорусской столицы.
В воскресенье в белорусской столице оппозиция проводит не согласованное с властями массовое мероприятие - "марш гордости". В целях безопасности пассажиров временно были закрыты на вход и выход станции метро "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы", "Площадь Ленина". Позже также были закрыты "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская", где скапливались протестующие.
"В 18.00 (совпадает с мск) открыты все станции метро. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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