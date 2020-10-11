https://ria.ru/20201011/ksenofontova-1579287237.html
Звезда сериала “Кухня” рассказала о том, как едва не попала в рабство
Актриса Елена Ксенофонтова на программе “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой о том, как едва избежала рабства в Югославии. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:48
2020-10-11T15:48
2020-10-11T15:48
шоубиз
лера кудрявцева
югославия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Актриса Елена Ксенофонтова на программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4__ZqHXWyT8">Секрет на миллион</a>” рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a> о том, как едва избежала рабства в <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a>. По словам звезды, в 80-х подруга предложила ей выступать с танцевальной труппой. Ксенофонтова поняла, что ее хотят взять в сексуальное рабство только когда приехала в страну. Как отметила актриса, она была наивной провинциальной девушкой и не могла поверить, что кто-то хочет причинить ей зло.В результате Ксенофонтова смогла вернуться в Россию с другой труппой, которая ехала обратно. Также в этом интервью актриса рассказала, что пострадала в детстве от отчима-педофила.
https://ria.ru/20201011/ksenofontova--1579267650.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, югославия