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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/ksenofontova-1579287237.html
Звезда сериала “Кухня” рассказала о том, как едва не попала в рабство
Актриса Елена Ксенофонтова на программе “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой о том, как едва избежала рабства в Югославии. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:48
2020-10-11T15:48
шоубиз
лера кудрявцева
югославия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Актриса Елена Ксенофонтова на программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4__ZqHXWyT8">Секрет на миллион</a>” рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a> о том, как едва избежала рабства в <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a>. По словам звезды, в 80-х подруга предложила ей выступать с танцевальной труппой. Ксенофонтова поняла, что ее хотят взять в сексуальное рабство только когда приехала в страну. Как отметила актриса, она была наивной провинциальной девушкой и не могла поверить, что кто-то хочет причинить ей зло.В результате Ксенофонтова смогла вернуться в Россию с другой труппой, которая ехала обратно. Также в этом интервью актриса рассказала, что пострадала в детстве от отчима-педофила.
https://ria.ru/20201011/ksenofontova--1579267650.html
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лера кудрявцева, югославия

Звезда сериала “Кухня” рассказала о том, как едва не попала в рабство

15:48 11.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Ксенофонтова
Актриса Елена Ксенофонтова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актриса Елена Ксенофонтова на программе “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой о том, как едва избежала рабства в Югославии.
По словам звезды, в 80-х подруга предложила ей выступать с танцевальной труппой. Ксенофонтова поняла, что ее хотят взять в сексуальное рабство только когда приехала в страну. Как отметила актриса, она была наивной провинциальной девушкой и не могла поверить, что кто-то хочет причинить ей зло.
“Мы репетировали танцы. Потом приехал человек, который был руководителем. У нас собрали паспорта, но у меня это не вызвало никаких подозрений. Я была провинциалкой. Ну надо, значит надо. Я ничего не понимала. Бояться я начала позже, когда со мной начали жестко разговаривать. Мне сказали: "Ты вообще понимаешь, где ты? Ты теперь наша, зависишь от нас. Ты в другой стране и ты должна, ты пообещала”, - поделилась звезда.
В результате Ксенофонтова смогла вернуться в Россию с другой труппой, которая ехала обратно.
Также в этом интервью актриса рассказала, что пострадала в детстве от отчима-педофила.
Скриншот сериала Кухня - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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ШоубизЛера КудрявцеваЮгославия
 
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