https://ria.ru/20201011/ksenofontova-1579287237.html

Звезда сериала “Кухня” рассказала о том, как едва не попала в рабство

Актриса Елена Ксенофонтова на программе “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой о том, как едва избежала рабства в Югославии. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:48

2020-10-11T15:48

2020-10-11T15:48

шоубиз

лера кудрявцева

югославия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Актриса Елена Ксенофонтова на программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4__ZqHXWyT8">Секрет на миллион</a>” рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a> о том, как едва избежала рабства в <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a>. По словам звезды, в 80-х подруга предложила ей выступать с танцевальной труппой. Ксенофонтова поняла, что ее хотят взять в сексуальное рабство только когда приехала в страну. Как отметила актриса, она была наивной провинциальной девушкой и не могла поверить, что кто-то хочет причинить ей зло.В результате Ксенофонтова смогла вернуться в Россию с другой труппой, которая ехала обратно. Также в этом интервью актриса рассказала, что пострадала в детстве от отчима-педофила.

https://ria.ru/20201011/ksenofontova--1579267650.html

югославия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, югославия