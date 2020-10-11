https://ria.ru/20201011/kosmos-1579243033.html

Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которому впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:25

2020-10-11T08:25

2020-10-11T08:25

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572244139_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_3bc1312d29f0d6748823878aeea4c71d.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которому впервые предстоит доставить экипаж на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> за рекордные три часа, вывезена на стартовый комплекс космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ранее "Союзы" летали к МКС за шесть часов, а до этого - за двое суток. В полетах пяти грузовых кораблей "Прогресс" была отработана трехчасовая схема полёта к станции."Одиннадцатого октября... состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении госкорпорации.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html

1

байконур (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)