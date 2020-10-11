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РИА Наука
https://ria.ru/20201011/kosmos-1579243033.html
Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которому впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:25
2020-10-11T08:25
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которому впервые предстоит доставить экипаж на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> за рекордные три часа, вывезена на стартовый комплекс космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>, сообщил "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ранее "Союзы" летали к МКС за шесть часов, а до этого - за двое суток. В полетах пяти грузовых кораблей "Прогресс" была отработана трехчасовая схема полёта к станции."Одиннадцатого октября... состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении госкорпорации.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура

08:25 11.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки № 31
Вывоз РН Союз-2.1а на стартовый комплекс площадки № 31 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", которому впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные три часа, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
Ранее "Союзы" летали к МКС за шесть часов, а до этого - за двое суток. В полетах пяти грузовых кораблей "Прогресс" была отработана трехчасовая схема полёта к станции.
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Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
"Одиннадцатого октября... состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении госкорпорации.
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.
 
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
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